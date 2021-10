Kultformat "Raus aus den Schulden" wird neu aufgelegt

"Raus aus den Schulden" kehrt noch im Oktober 2021 zurück. Auf den kultigen Schuldenberater Peter Zwegat müssen die Fans des Formats aber verzichten.

Peter Zwegat ist das Gesicht von "Raus aus den Schulden". In der neuen Folge wird er jedoch nicht auftauchen.

Schon in wenigen Wochen wird RTL sein ehemaliges Format "Raus aus den Schulden" neu auflegen. Wie der Sender nun offiziell mitteilte, startet die Show noch in diesem Monat, genauer gesagt am 25. Oktober ab 20:15 Uhr, mit einer ersten Pilotfolge. Auf eine Rückkehr von Peter Zwegat (71), der als TV-Schuldenberater mit Flipchart Kultstatus erlangte, werden sich die Zuschauer allerdings nicht freuen dürfen.

An seiner Stelle wird Stilianos Brusenbach sein Bestes geben, um den Kandidaten und Kandidatinnen aus ihren finanziellen Nöten zu helfen. Brusenbach ist nicht nur Diplom-Volkswirt und Schuldner- sowie Steuerberater, sondern auch dreifacher Familienvater. Als solcher werde er seinen TV-Klienten auch emotional beistehen und wo nötig als Seelsorger helfen.

Pilotfolge mit zwei Familien

Der Auftakt zeigt Brusenbachs Arbeit "über mehrere Monate" mit zwei Familien, die jeweils knapp 50.000 Euro Schulden haben. Arbeitslosigkeit und Krankheit seien die Hauptgründe für deren finanzielle Schieflage.

In 139 Folgen und mehreren Specials half Peter Zwegat von 2007 bis 2015 Privatpersonen dabei, ihre Schuldenberge abzubauen. Darunter auch Nadja Abd el Farrag (56), die 2016 in einer Promi-Ausgabe seine Dienste in Anspruch nahm.