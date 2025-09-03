Kult-Treppe aus "Sex and the City": Hausbesitzer errichten Zaun

Nach über 20 Jahren "Sex and the City"-Rummel haben die echten Besitzer von Carrie Bradshaws berühmter Eingangstreppe genug: Sie ließen einen Zaun errichten, um die täglichen Touristenströme abzuwehren.

Ein Moment des Mitleids hat das Leben von Barbara Lorber für immer verändert. Die heute 80-Jährige hatte in den 90er Jahren einem jungen Filmscout erlaubt, die Treppe ihres Hauses in der Perry Street für eine neue HBO-Serie zu nutzen. "Er sagte mir, wenn er dieses Haus nicht bekommen würde, würde er seinen ersten richtigen Job in der Branche verlieren", . Dass diese Entscheidung ihr Leben zwei Jahrzehnte lang auf den Kopf stellen würde, ahnte sie damals nicht.

Besagte HBO-Serie hieß "Sex and the City" und wurde zur Kultserie - und Lorbers Haustreppe zur Pilgerstätte für Millionen von Fans weltweit. Jeden Tag strömen Touristen zur vermeintlichen Adresse von Carrie Bradshaw, posieren auf der Treppe und verwandeln die ruhige West-Village-Straße in ein Chaos aus Selfiesticks und Kreischattacken.

Endlich Ruhe: Zaun gegen den Fan-Ansturm

Dem soll nun Einhalt geboten werden. Am vergangenen Freitag installierten Arbeiter einen gusseisernen Zaun vor dem begehrten Brownstone. Barbara und ihr Mann Daniel Lorber hatten bereits im Januar bei der städtischen Denkmalschutzbehörde um die Genehmigung für die Absperrung gebeten - das Gebäude steht im historischen Bezirk Greenwich Village, weshalb jede Änderung erst genehmigt werden muss.

Die Lorbers erwarben das vierstöckige Gebäude 1979 für 131.350 Dollar - nach heutiger Kaufkraft entspricht das rund 585.000 Dollar, . Sie bewohnen das Erdgeschoss und vermieten drei Wohnungen in den oberen Etagen. Architekt Isidoro Cruz entwarf den Zaun, der von Handco Welding gefertigt wurde, einem Unternehmen, das bereits ähnliche Eisenarbeiten im West Village ausgeführt hat.

"Niemand wusste, dass die Serie so erfolgreich werden würde"

Barbara Lorber bereut ihre damalige Hilfsbereitschaft zutiefst. "Damals wusste niemand, dass sich die Serie zu etwas Langlebigem entwickeln würde... geschweige denn zum Bezugspunkt für New Yorks Magie, das sie geworden ist", klagte sie in einem Brief an die Behörden.

Die auf Candace Bushnells gleichnamigem Buch basierende Serie begleitete sechs Jahre lang das Liebesleben der New Yorkerinnen Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte (Kristin Davis), Samantha (Kim Cattrall) und Miranda (Cynthia Nixon). Selbst das Serienende 2004 konnte dem Erfolg nichts anhaben - dank der beiden Spielfilme "Sex and the City" (2008) und "Sex and the City 2" (2010) sowie der mittlerweile eingestellten Fortsetzungsserie "And Just Like That..." auf HBO Max.

Dass das Interesse der Fans bis heute ungebrochen ist, kann Barbara Lorber durchaus verstehen. Jedoch bat sie eindringlich um Rücksicht: "Machen Sie so viele Fotos, wie Sie möchten, während Sie auf der Straße stehen. Aber klettern Sie bitte nicht in unsere Räumlichkeiten und Fenster."