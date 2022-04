"Kühlschrank öffne dich!": Alexander Herrmann statt Alexander Kumptner

Alexander Kumptner muss wegen einer Corona-Erkrankung "Kühlschrank öffne dich!" verlassen. Wegen einer Corona-Erkrankung muss der TV-Koch passen. Alexander Herrmann ersetzt ihn an der Seite von "The Taste"-Finalistin Hanna Reder.

Nach nur zwei Folgen muss Alexander Kumptner (38) die neue Show "Kühlschrank öffne dich!" verlassen. Der TV-Koch hat sich mit dem Corona-Virus infiziert. Für den Wiener springt ab dem 21. April Alexander Herrmann (50) ein. An der Seite von Köchin und "The Taste"-Finalistin Hanna Reder (29) tritt Hermann bei Sat.1 im Duell mit zwei Kochprofis an.

Johann Lafer (64) und Anthony Sarpong (40) sind in der dritten Episode die Herausforderer des neuformierten Gastgeberduos. "Alexander Herrmann wird sich noch umgucken", "Der wird seine Jacke wegschmeißen nachher!". Herrmann kontert: "Lieber Johann, lieber Anthony, wir sind eigentlich unschlagbar. Aber schön, dass ihr bei eurer eigenen Niederlage dabei seid."

Nach zwei Folgen steht es unentschieden

Bei "Kühlschrank öffne dich!" müssen zwei Kochduos gegeneinander antreten. Der Clou: Sie müssen sich dabei aus einem Kühlschrank mit Zutaten bedienen, die sie vorher nicht kannten. In der ersten Folge setzten sich Kumptner und Reder gegen Ali Güngörmüs (45) und Richard Rauch (36) durch. In der zweiten und letzten Folge mit Kumptner unterlagen die Gastgeber den Herausforderern Viktoria Fuchs (32) und Max Strohe (40).

Die Sendung basiert auf der kanadischen Erfolgsshow "Fridge Wars". Ruth Moschner (45) moderiert.