Krieg in Nahost: TV-Sender ändern ihr Programm

Die TV-Sender haben auf die Eskalation in Nahost reagiert und Sondersendungen angekündigt. Deshalb verschiebt sich unter anderem die Ausstrahlung von "Polizeiruf 110: Spiel gegen den Ball".

Das Erste zeigt am Sonntag "Brennpunkt: Krieg zwischen Israel und Iran - USA greifen ein".

Nach dem Eingreifen der USA in den Krieg zwischen Israel und Iran haben TV-Sender für diesen Sonntag, 22. Juni, Sondersendungen angekündigt. Dadurch kommt es zu einigen Programmverschiebungen.

Das Erste zeigt um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" des BR. Der Moderator ist Andreas Bachmann. Laut Ankündigung sollen nach dem Angriff auf die Atomanlagen im Iran folgende Fragen in der Sendung mit Experten diskutiert werden: "Wie reagieren nun der Iran und seine Verbündeten? Werden beispielsweise US-Stützpunkte in der Region angegriffen? Und wie geht Israel weiter vor?" Durch die Sondersendung "Krieg zwischen Israel und Iran - USA greifen ein" verschiebt sich das Programm und der Sonntagskrimi "Polizeiruf 110: Spiel gegen den Ball" wird es ab 20:30 Uhr ausgestrahlt.

"RTL Aktuell Spezial" und "ZDF spezial" zum Nahost-Krieg

Das "ZDF spezial" unter dem Titel "Eskalation in Nahost - USA greift Iran an" strahlt das ZDF an diesem Sonntag von 19:10 Uhr bis 19:25 Uhr aus. Moderatorin Shakuntala Banerjee soll darin auf die internationalen Reaktionen blicken und mit einem Nuklearexperten über die Folgen dieses Angriffs sprechen. Im weiteren Programm laufen die Sendungen "Berlin direkt" (19:25 bis 19:45 Uhr), "Terra X" (19:45 Uhr bis 20:30 Uhr) und der Film "Katie Fforde - Emmas Geheimnis" (20:30 Uhr bis 21:55 Uhr).

RTL zeigt zum einen am Nachmittag das "RTL Aktuell Spezial: Trump macht ernst - USA greifen Iran an" als gemeinsame Sendung mit ntv (15 Uhr bis 15:35 Uhr). Es folgt "Geheime Tiergeburten" und um 17:45 Uhr das Magazin "Exclusiv Weekend". Eine Folge "Der Blaulicht Report" entfällt. Um 20:15 Uhr wird es eine weitere RTL-Sondersendung geben. Der Film "Titanic" wird deshalb erst ab 20:30 Uhr zu sehen sein.