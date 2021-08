Kommt Helene Fischer zu Florian Silbereisens "Schlagerstrandparty"?

Wenn Florian Silbereisen am Samstag "Die große Schlagerstrandparty zum Geburtstag" feiert, werden viele Musikerkollegen dabei sein. Schaut auch Helene Fischer vorbei?

Florian Silbereisen hatte am 4. August seinen 40. Geburtstag. Das wird offiziell mit einer Live-TV-Show gefeiert. Wer bei der Sendung "Die große Schlagerstrandparty zum Geburtstag" (14.8., 20:15 Uhr, das Erste/ORF) auftreten wird, hat der Sender nun bekannt gegeben. "Auf der Gästeliste der Open-Air-Show stehen Andrea Berg, Andy Borg, Beatrice Egli, DJ Ötzi, Ross Antony, Jürgen Drews und viele weitere Stars", heißt es in der Mitteilung.

Ob Silbereisens langjährige Freundin, Superstar Helene Fischer (37,"Atemlos durch die Nacht"), dabei sein wird, ist unklar. Die beiden waren von 2008 bis 2018 ein Paar. Erst am vergangenen Freitag veröffentlichte Fischer zusammen mit Latino-Star Luis Fonsi (43, "Despacito") den neuen Song "Vamos A Marte". Die beiden könnten in der Show, die gleichzeitig Silbereisens 30-jähriges TV-Jubiläum markiert, die TV-Premiere ihres Duetts feiern.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Wo findet die Sendung statt?

Unklar war bis zuletzt auch, wo die über dreistündige Eurovisionsshow stattfinden wird. "Bis zum Wochenende wurden Shows an fünf verschiedenen Orten vorbereitet und geplant, um kurzfristig entscheiden zu können, wo die Show unter den aktuellen Bedingungen am besten realisiert werden kann", erklärt Florian Silbereisen den großen Aufwand. "Wir haben alle gemeinsam dafür gekämpft, dass wir auf jeden Fall unter Einhaltung aller notwendigen Maßnahmen live und mit Publikum auf Sendung gehen können", fährt er fort. Damit hätten sie auch "allen Kolleginnen und Kollegen vor und hinter der Bühne Mut machen" wollen - "insbesondere denen, die in den vergangenen Monaten unverschuldet in Not geraten sind", schiebt er hinterher.

"Die große Schlagerstrandparty zum Geburtstag" wird auf einer großen Sandstrandbühne unter freiem Himmel im Amphitheater Gelsenkirchen produziert und am Samstag live ausgestrahlt.