"King of Queens": Leah Remini und Kevin James feiern 25. Jahrestag

25 Jahre "King of Queens": Mit emotionalen Worten auf Social Media feiern Leah Remini und Kevin James das Jubiläum der erfolgreichen US-Sitcom. Die Rollen als Ehepaar Heffernan machten die beiden berühmt.

Am 21. September 1998 waren die Schauspieler Kevin James (58) und Leah Remini (53) erstmals gemeinsam in "King of Queens" auf den TV-Bildschirmen zu sehen. Jetzt feiert die erfolgreiche US-amerikanische Sitcom ihr 25-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass ließen es sich die beiden Hautdarsteller nicht nehmen, auf Instagram jeweils mit emotionalen Worten auf die Zeit zurückzublicken, in der ihr Erfolg als Serien-Ehepaar Douglas und Carrie Heffernan begann.

"Danke an die besten Fans auf der Welt"

Zu einem Foto, auf dem neben Remini und ihm selbst auch der verstorbene "King of Queens"-Darsteller Jerry Stiller (1927-2020) zu sehen ist, : "Heute vor 25 Jahren wurden wir ausgestrahlt. Ich fühle mich so unglaublich gesegnet, diese Reise mit Leah Remini und Jerry Stiller, die beide wahnsinnig talentiert sind, gemacht zu haben... und danke an die besten Fans auf der Welt. Liebe euch!"

Die Serie war wie ein "Zuhause" für Leah Remini

Während sich James mit seinem Jubiläums-Text auf Instagram relativ kurz hält, beschreibt Leah Remini ihre Emotionen und Gedanken zum 25. Jahrestag von "King of Queens" etwas ausführlicher.

"Zu der Zeit als ich als Carrie Heffernan unterschrieben habe, war ich bereits bei Hunderten von Vorsprechen, wurde in vielen Piloten und in einigen kurzlebigen Serien besetzt und schließlich wurde mir 'King of Queens' angeboten. Sobald die Produktion der ersten Staffel begann, wusste ich, dass ich zu Hause bin", . "Ich fühle mich gesegnet, sagen zu können, dass ich Teil dieser wirklich besonderen Serie war, die neun Staffeln und 207 Episoden lang andauerte und immer noch erfolgreich weiterlebt."

Außerdem zeigte Remini sich gerührt davon, wie sehr die Fans von "King of Queens" die Serie in ihr Leben integrieren. "Ich wollte euch wissen lassen, dass ich die Kommentare sehe, in denen ihr berichtet, dass ihr jeden Abend zu 'King of Queen' einschlaft, dass es euch durch anstrengende Tage und harte Zeiten in eurem Leben bringt, dass ihr mit uns das erste Mal am Tag gelacht habt oder dass ihr jeden Tag einige Episoden anschaut oder dass ihr euch mit euren Familien verbunden fühlt, weil ihr die Serie zusammen anseht."

Die Geschichte von "King of Queens"

Die erfolgreiche Sitcom handelt von dem übergewichtigen Kurierfahrer Doug Hefferson (Kevin James), der zusammen mit seiner Frau Carrie (Leah Remini) im New Yorker Stadtteil Queens lebt. Weil Carries exzentrischer Vater Arthur (Jerry Stiller) in der Pilotfolge sein Haus niederbrennt, zieht er zu den Heffernans ins Souterrain. Ein Trio, das die Fans bis heute zum Lachen bringt.