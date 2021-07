Kiefer Sutherland spielt Ex-US-Präsident Franklin D. Roosevelt

Kiefer Sutherland wird in der mit Schauspielstars gespickten Mini-Serie "The First Lady" als Ex-US-Präsident Franklin D. Roosevelt zu sehen sein.

09. Juli 2021 - 13:46 Uhr | (ili/spot)

Schauspieler Kiefer Sutherland wird bald als Ex-US-Präsident Roosevelt zu sehen sein. © Landmark Media/ImageCollect