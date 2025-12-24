"Kevin – Allein in New York": Wann der Weihnachtsklassiker 2025 im TV läuft
Der ikonische Film "Kevin – Allein in New York" zählt zu den vielen Highlights im Weihnachtsprogramm. Lesen Sie hier alle Infos zur Fortsetzung von "Kevin – Allein zu Haus" – Handlung, Sendetermine, Cast und mehr im Überblick.
Handlung: Darum geht es bei "Kevin – Allein in New York"
Die Geschichte folgt dem achtjährigen Kevin McCallister, der versehentlich alleine in New York landet, während seine Familie Weihnachten in Florida verbringt. Dort checkt er mit der Kreditkarte seines Vaters in das Luxushotel Plaza ein und genießt zunächst die Vorzüge der Großstadt, ehe er im Laufe des Films wieder auf die beiden Ganoven Harry und Marv trifft. Wie schon im Vorgänger setzt er sich mit cleveren Fallen im Haus seines Onkels, das gerade renoviert wird, zur Wehr.
Wo läuft "Kevin – Allein in New York" an Weihnachten?
Seit seiner Premiere im Jahr 1992 erfreut sich "Kevin allein in New York" anhaltender Beliebtheit bei den Zuschauern. Auch in diesem Jahr wird dieser Klassiker im Fernsehen zu sehen sein. Neben dem Hauptfilm "Kevin – Allein zu Haus" sind auch andere Filme aus der Reihe verfügbar und können auf verschiedenen Streamingdiensten gestreamt werden. Im Free-TV läuft der Film unter anderem bei SAT.1 und ORF 1.
"Kevin – Allein in New York": Übersicht der Sendetermine
|Datum
|Uhrzeit
|TV-Sender
|20. Dezember 2025
|16:40 Uhr
|Sky Cinema Family HD
|22. Dezember 2025
|20:15 Uhr
|Sky Cinema Family HD
|23. Dezember 2025
|22:25 Uhr
|3+
|23. Dezember 2025
|08:45 Uhr
|Sky Cinema Family HD
|24. Dezember 2025
|15:00 Uhr
|Sky Cinema Family HD
|25. Dezember 2025
|01:25 Uhr
|Sky Cinema Family HD
|25. Dezember 2025
|13:00 Uhr
|Sky Cinema Family HD
|25. Dezember 2025
|17:30 Uhr
|3+
|25. Dezember 2025
|20:15 Uhr
|Sat.1
|26. Dezember 2025
|17:30 Uhr
|Sat.1
|26.. Dezember 2025
|20:15 Uhr
|Sky Cinema Family HD
Wo kann ich "Kevin – Allein in New York" streamen?
Die beliebte Filmfortsetzung "Kevin – Allein in New York" kann auf Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV und YouTube-Premium gestreamt werden.
Der Cast im Überblick
Auch Teil zwei der "Kevin"-Filmreihe ist gespickt mit den Stars aus dem ersten Film. Dazu gesellen sich Schauspieler wie Tim Curry, Brenda Fricker, Dana Ivey und Rob Schneider in den unterhaltsamen Nebenrollen.
|Name
|Rolle
|Alter
|Macaulay Culkin
|Kevin McCallister
|45 Jahre
|Joe Pesci
|Harry Lime
|82 Jahre
|Daniel Stern
|Marv Murchins
|68 Jahre
|Catherine O'Hara
|Kate McCallister
|71 Jahre
|John Heard
|Peter McCallister
|Verstorben 2017
|Roberts Blossom
|Al Marley
|Verstorben 2011
|Angela Goethals
|Linnie McCallister
|48 Jahre
|Devin Ratray
|Buzz McCallister
|48 Jahre
|Gerry Bamman
|Frank McCallister
|84 Jahre
|Hillary Wolf
|Megan McCallister
|48 Jahre
|Kieran Culkin
|Fuller McCallister
|43 Jahre
|Michael C. Maronna
|Jeff McCallister
|48 Jahre
|Tim Curry
|Concierge
|79 Jahre
|Brenda Fricker
|Taubenfrau
|80 Jahre
|Dana Ivey
|Empfangsdame
|84 Jahre
|Rob Schneider
|Page
|62 Jahre
Alle Infos und Hintergründe zu "Kevin – Allein in New York"
Auch "Kevin – Allein in New York" war ein herausragender kommerzieller Erfolg und verzeichnete weltweit hohe Einnahmen. Die Fortsetzung des beliebten Originalfilms fand großen Anklang und ist ebenso zu einem festen Bestandteil der Weihnachtskultur geworden. Macaulay Culkin übernahm wieder die Hauptrolle des Kevin McCallister, wobei seine schauspielerische Leistung erneut maßgeblich zum Erfolg des Films beitrug.
"Kevin – Allein in New York": Großer, popkultureller Einfluss
Ähnlich wie sein Vorgänger hat auch "Kevin – Allein in New York" zahlreiche unvergessliche Momente und Zitate hervorgebracht, die fest in der Popkultur verankert sind. Szenen wie Kevins Besuch im Plaza Hotel oder seine Kämpfe gegen die Banditen Harry und Marv sind bei den Zuschauern besonders beliebt. Trotz des Erfolgs des Films sind auch in diesem Werk einige Fehler bekannt, die in der Filmwelt diskutiert werden.
Die berühmte Szene mit Donald Trump
In "Kevin allein in New York" hat sogar künftiger US-Präsident Donald Trump einen kurzen Auftritt. Die Szene zeigt Trump, als Kevin auf Hilfesuche ist, nachdem er alleine in New York gestrandet ist. Kevin betritt die Hotellobby des Plaza-Hotels und fragt einen Mann nach dem Weg zur Rezeption. Dieser Mann, der Kevin den Weg zeigt, ist Donald Trump, der damals Eigentümer des Plaza Hotels in New York City war.
Trump erscheint nur in einer kurzen Szene und hat keinen Dialog. Er war zu dieser Zeit in den 1990er Jahren als Immobilienmagnat und Geschäftsmann bekannt und hatte das Plaza Hotel im Jahr 1988 erworben. Sein kurzer Auftritt in der erfolgreichen Filmreihe ist zu einem bekannten und diskutierten Detail des Films geworden.
- Themen:
- Apple
- Donald Trump
- Präsidenten der USA
- Sat.1
