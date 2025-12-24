"Kevin – Allein in New York": Wann der Weihnachtsklassiker 2025 im TV läuft

Neben "Kevin – Allein zu Haus" gilt auch die erfolgreiche Fortsetzung "Kevin – Allein in New York" für viele an Weihnachten zu den festen TV-Traditionen. Alle Infos zum Film und den Sendeterminen 2025 gibt es hier.

Macaulay Culkin als Kevin McCallister und Donald Trump in "Kevin - Allein in New York".

Der ikonische Film "Kevin – Allein in New York" zählt zu den vielen Highlights im Weihnachtsprogramm. Lesen Sie hier alle Infos zur Fortsetzung von "Kevin – Allein zu Haus" – Handlung, Sendetermine, Cast und mehr im Überblick.

Handlung: Darum geht es bei "Kevin – Allein in New York"

Die Geschichte folgt dem achtjährigen Kevin McCallister, der versehentlich alleine in New York landet, während seine Familie Weihnachten in Florida verbringt. Dort checkt er mit der Kreditkarte seines Vaters in das Luxushotel Plaza ein und genießt zunächst die Vorzüge der Großstadt, ehe er im Laufe des Films wieder auf die beiden Ganoven Harry und Marv trifft. Wie schon im Vorgänger setzt er sich mit cleveren Fallen im Haus seines Onkels, das gerade renoviert wird, zur Wehr.

In "Kevin – Allein in New York" kommt es zu einigen Déjà-vus: Erneut wird Harrys Mütze in Brand gesteckt. © imago stock&people

Wo läuft "Kevin – Allein in New York" an Weihnachten?

Seit seiner Premiere im Jahr 1992 erfreut sich "Kevin allein in New York" anhaltender Beliebtheit bei den Zuschauern. Auch in diesem Jahr wird dieser Klassiker im Fernsehen zu sehen sein. Neben dem Hauptfilm "Kevin – Allein zu Haus" sind auch andere Filme aus der Reihe verfügbar und können auf verschiedenen Streamingdiensten gestreamt werden. Im Free-TV läuft der Film unter anderem bei SAT.1 und ORF 1.

"Kevin – Allein in New York": Übersicht der Sendetermine

Datum Uhrzeit TV-Sender 20. Dezember 2025 16:40 Uhr Sky Cinema Family HD 22. Dezember 2025 20:15 Uhr Sky Cinema Family HD 23. Dezember 2025 22:25 Uhr 3+ 23. Dezember 2025 08:45 Uhr Sky Cinema Family HD 24. Dezember 2025 15:00 Uhr Sky Cinema Family HD 25. Dezember 2025 01:25 Uhr Sky Cinema Family HD 25. Dezember 2025 13:00 Uhr Sky Cinema Family HD 25. Dezember 2025 17:30 Uhr 3+ 25. Dezember 2025 20:15 Uhr Sat.1 26. Dezember 2025 17:30 Uhr Sat.1 26.. Dezember 2025 20:15 Uhr Sky Cinema Family HD

Wo kann ich "Kevin – Allein in New York" streamen?

Die beliebte Filmfortsetzung "Kevin – Allein in New York" kann auf Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV und YouTube-Premium gestreamt werden.

Zum Hauptcast gesellen sich sympathische Nebenrollen wie die "Taubenfrau", gespielt von Brenda Fricker. © imago stock&people

Der Cast im Überblick

Auch Teil zwei der "Kevin"-Filmreihe ist gespickt mit den Stars aus dem ersten Film. Dazu gesellen sich Schauspieler wie Tim Curry, Brenda Fricker, Dana Ivey und Rob Schneider in den unterhaltsamen Nebenrollen.

Name Rolle Alter Macaulay Culkin Kevin McCallister 45 Jahre Joe Pesci Harry Lime 82 Jahre Daniel Stern Marv Murchins 68 Jahre Catherine O'Hara Kate McCallister 71 Jahre John Heard Peter McCallister Verstorben 2017 Roberts Blossom Al Marley Verstorben 2011 Angela Goethals Linnie McCallister 48 Jahre Devin Ratray Buzz McCallister 48 Jahre Gerry Bamman Frank McCallister 84 Jahre Hillary Wolf Megan McCallister 48 Jahre Kieran Culkin Fuller McCallister 43 Jahre Michael C. Maronna Jeff McCallister 48 Jahre Tim Curry Concierge 79 Jahre Brenda Fricker Taubenfrau 80 Jahre Dana Ivey Empfangsdame 84 Jahre Rob Schneider Page 62 Jahre

Alle Infos und Hintergründe zu "Kevin – Allein in New York"

Auch "Kevin – Allein in New York" war ein herausragender kommerzieller Erfolg und verzeichnete weltweit hohe Einnahmen. Die Fortsetzung des beliebten Originalfilms fand großen Anklang und ist ebenso zu einem festen Bestandteil der Weihnachtskultur geworden. Macaulay Culkin übernahm wieder die Hauptrolle des Kevin McCallister, wobei seine schauspielerische Leistung erneut maßgeblich zum Erfolg des Films beitrug.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"Kevin – Allein in New York": Großer, popkultureller Einfluss

Ähnlich wie sein Vorgänger hat auch "Kevin – Allein in New York" zahlreiche unvergessliche Momente und Zitate hervorgebracht, die fest in der Popkultur verankert sind. Szenen wie Kevins Besuch im Plaza Hotel oder seine Kämpfe gegen die Banditen Harry und Marv sind bei den Zuschauern besonders beliebt. Trotz des Erfolgs des Films sind auch in diesem Werk einige Fehler bekannt, die in der Filmwelt diskutiert werden.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Die berühmte Szene mit Donald Trump

In "Kevin allein in New York" hat sogar künftiger US-Präsident Donald Trump einen kurzen Auftritt. Die Szene zeigt Trump, als Kevin auf Hilfesuche ist, nachdem er alleine in New York gestrandet ist. Kevin betritt die Hotellobby des Plaza-Hotels und fragt einen Mann nach dem Weg zur Rezeption. Dieser Mann, der Kevin den Weg zeigt, ist Donald Trump, der damals Eigentümer des Plaza Hotels in New York City war.

Trump erscheint nur in einer kurzen Szene und hat keinen Dialog. Er war zu dieser Zeit in den 1990er Jahren als Immobilienmagnat und Geschäftsmann bekannt und hatte das Plaza Hotel im Jahr 1988 erworben. Sein kurzer Auftritt in der erfolgreichen Filmreihe ist zu einem bekannten und diskutierten Detail des Films geworden.