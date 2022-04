Kendall, Kris und Kylie Jenner: Das wusste bislang niemand über sie

Am 14. April startet mit "The Kardashians" die neue Reality-Show der Familie Kardashian-Jenner. Im Interview haben Kendall, Kris und Kylie Jenner verraten, was ihre Highlights der Show sind und ob es überhaupt private Aspekte in ihrem Leben gibt.

Kendall, Kris und Kylie Jenner teilen jetzt in "The Kardashians" ihr Leben bei Disney+.

Über 14 Jahre in insgesamt 20 Staffeln ließ sich die Familie Kardashian-Jenner in "Keeping Up With The Kardashians" von Kameras begleiten. Die jüngsten Töchter von Kris Jenner (66), Kendall (26) und Kylie (24), waren zum Start der Show gerade einmal zwölf und zehn Jahre alt.

Mit der neuen Show "The Kardashians" startet die Familie am 14. April nun eine neue Reality-Show, dieses Mal . Was ihre Highlights der ersten Folgen der neuen Show sind und welche versteckten Talente in ihnen schlummern, verraten Kendall und Kylie zusammen mit "Momager" Kris Jenner im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Kendall und Kylie, Sie sind mit den Kameras großgeworden. Wie kommen Sie damit klar, dass Ihr Leben schon seit Ihrer Kindheit in der Öffentlichkeit stattfindet?

Kylie Jenner: Ich denke, es ist auf jeden Fall eine sehr ungewöhnliche und interessante Art und Weise, aufzuwachsen. Aber ich muss auch betonen, dass unsere Familie uns nie gesagt hat, dass wir irgendetwas tun oder uns filmen lassen müssen.

Für uns war das schon immer ein ganz natürlicher Teil unseres Lebens - ich kann es mir gar nicht anders vorstellen, weil ich so aufgewachsen bin. Wir haben eine Familie, die uns sehr liebt und unterstützt. Wenn wir nicht Teil der Show hätten sein wollen, dann wären sie damit auch alle okay gewesen. Wir haben aber unheimliches Glück, dass wir alle zusammen arbeiten dürfen.

Wie schaffen Sie es, all Ihre Aufgaben mit dem Filmen von "The Kardashians" und Ihrem Privatleben unter einen Hut zu bekommen?

Kendall Jenner: Ich denke, dass das Alles manchmal sehr überwältigend sein kann. Jeder in unserer Familie hat verschiedene Jobs neben den Prioritäten, die wir in unserem Privatleben setzen. Das kann schnell zu viel werden. Aber ich denke, wir haben alle unsere eigenen individuellen Wege gefunden, wie wir damit umgehen und wie wir Grenzen setzen.

Gibt es überhaupt Aspekte in Ihrem Leben, die komplett privat sind?

Kendall Jenner: Ich habe durchaus das Gefühl, dass es Aspekte meines Lebens gibt, die privat sind. Das ist meine Intention und ich möchte auch, dass das so bleibt. Mir sind meine persönlichen Beziehungen - seien es Liebesbeziehungen oder Freundschaften - heilig, deswegen halte ich sie auch, so gut es geht, aus der Öffentlichkeit heraus.

Haben Sie versteckte Talente, die Sie bisher nicht mit der Öffentlichkeit geteilt haben?

Kylie Jenner: Kendall und ich sind viel sportlicher, als die meisten wohl über uns denken würden. Wir sind professionelle Snowboarder (lacht). Eigentlich können wir alles tun, was wir uns in den Kopf setzen.

Kris Jenner: Ihr seid auch beide großartige Köchinnen.

Kylie Jenner: Oh ja, ich habe ein paar ganz besondere Rezepte auf Lager. Ich liebe es zum Beispiel, das Thanksgiving-Dinner zu kochen.

Kris Jenner: Kendall ist außerdem professionelle Reiterin.

Kylie Jenner: Und ich bin professionelle Make-up-Artistin! (lacht)

Kendall Jenner: Das könnten wir jetzt noch ewig weiterführen. Wir haben sehr viele Talente, aber es gibt kaum Dinge, die wir nicht tun können.

Kourtney Kardashian sagt in der ersten Folge von "The Kardashians", dass es für sie ein "absoluter Traum" war, einige Monate ohne die Kameras zu leben. War das für Sie ähnlich?

Kris Jenner: Natürlich hat jeder von uns eine andere Erfahrung damit gemacht. Ich war in der Zeit sehr beschäftigt mit anderen Aufgaben und bin viel verreist, sodass es mir gar nicht so aufgefallen ist. Aber ich habe es trotzdem sehr vermisst. Als wir zurückgekehrt sind, war es mir eine große Freude, wieder mit der Familie zusammen zu filmen.

Warum haben Sie sich dazu entschieden, mit "The Kardashians" eine neue Show zu beginnen?

Kris Jenner: Das Filmen ist seit 15 Jahren Bestandteil meines Lebens. Nach 20 Staffeln (von "Keeping Up With The Kardashians", Anm. d. Red.) hat es sich einfach sehr natürlich angefühlt, es wieder zu tun - aber dieses Mal auf einer anderen Streaming-Plattform, die mehr Sinn für uns ergibt.

Was ist Ihr persönliches Highlight in der ersten Staffel von "The Kardashians"?

Kendall Jenner: Das klingt vielleicht etwas willkürlich, aber für mich ist das größte Highlight, mir danach alles noch einmal anschauen zu können und zu sehen, wie sich alles abgespielt hat. Dabei reflektierte ich immer viel darüber, wie glücklich wir uns schätzen können und was für ein Segen es ist, dass ich in der Position bin, in der ich bin. Für mich ist das etwas ganz Besonderes, dass wir dank der Show die Gelegenheit haben, auf Sachen zurückzublicken.

Kylie Jenner: Mir persönlich hat es sehr gefallen, nochmal zu sehen, wie wir alle bei Kourtneys Verlobung dabei waren. Ich denke, das wird auch für die Zuschauer besonders sein, das zu sehen.