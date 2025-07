"Keine Konkurrenz": Stefan Mross tritt bei Kiwi im "Fernsehgarten" auf

Für gewöhnlich duellieren sie sich im Kampf um die besten Quoten im sonntäglichen TV-Programm. Doch jetzt tritt der "Immer wieder sonntags"-Moderator Stefan Mross überraschend im "ZDF-Fernsehgarten" auf und versichert, dass es keine Konkurrenz gebe.

Stefan Mross hat normalerweise das ARD-Mikrofon in der Hand, bald wird er bei Andrea Kiewel im ZDF zu sehen sein.

Andrea Kiewel (60) und Stefan Mross (49) sorgen seit Jahren für das TV-Liveshow-Programm am Sonntagvormittag: Der Volksmusikstar geht ab 10 bis 12 Uhr im Ersten auf Sendung, seine Kollegin folgt ab 12 Uhr mit ihrem "ZDF-Fernsehgarten". Jetzt hat Stefan Mross überraschend einen Besuch bei der Konkurrenz angekündigt.

Stefan Mross: "Müssen zusammenhalten"

Wie der "Immer wieder sonntags"-Moderator , werde er für eine Oktoberfest-Ausgabe die Open-Air-Liveshow in Mainz besuchen und seinen Song "Ja mei Hallelujah - Heut rock ma olle z'samm" performen. Der Sänger und Moderator zeigt sich sichtlich erfreut über seinen überraschenden Auftritt: "Stefan Mross geht zum Fernsehgarten. Wahnsinn. Da kommen mir schon bissel Freudentränen. Ich finde das so schön."

Er habe die Anfrage vom ZDF bekommen, ob er bei der letzten Sendung der diesjährigen "ZDF-Fernsehgarten"-Saison auftreten würde. "Total cool", lobt Mross die Verantwortlichen beim Sender. "Da sieht man, dass wir keine Konkurrenten sind." Er sei "einfach stolz darauf. Wir sind kein Privatsender gegen öffentliches Fernsehen, sondern ARD und ZDF. Wir müssen zusammenhalten."

Andrea Kiewel und er stehen laut Mross in regelmäßigem Kontakt. "Ich weiß das ganz, ganz stark zu schätzen, was sie für einen Job macht. Weil ich den gleichen mache. Jeder von uns hat seine Berechtigung. Florian Silbereisen, Beatrice Egli, Giovanni Zarrella und ich. Es ist momentan so ausgeglichen. Das ist schön."

Die Spezial-Ausgabe zur Wiesn zeigt das ZDF am 28. September. Dann endet die "ZDF-Fernsehgarten"-Saison, die Anfang Mai begonnen hat und mit einer Mallorca-Ausgabe aufwartet. "Immer wieder sonntags" geht ebenfalls am 27. Juli . Die Saison endet dann am 31. August.