"Kein böses Blut": So denkt Pietro Lombardi über die neue "DSDS"-Jury

Pietro Lombardi hat sich zur neuen "DSDS"-Jury geäußert und dabei mit einem Gerücht aufgeräumt: Von "bösem Blut" zwischen ihm und Bushido könne keine Rede sein.

Sänger Pietro Lombardi (33) sitzt im kommenden Jahr bekanntermaßen nicht mehr in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar". Jetzt hat sich der einstige Gewinner der Castingshow auch zur neu formierten Jury geäußert. teilte Lombardi seine Gedanken zu Rapper Bushido (46), der seinen Platz einnimmt, und Ballermann-Sängerin Isi Glück (34), die gemeinsam mit "DSDS"-Urgestein Dieter Bohlen (71) die neue Jury der RTL-Show bilden werden.

Pietro Lombardi: Kein "böses Blut" mit Bushido

Die neue Jury finde er "super", erklärt der 33-Jährige in seiner Story. "Dieter war klar, Bushido war auch klar für mich, absolute Legende." Viele würden annehmen, dass zwischen ihm und dem Rapper "böses Blut" herrsche, bemerkt Lombardi noch, doch das sei "absolut nicht" der Fall.

Über Jurorin Isi Glück findet er noch wärmere Worte. "Isi freue ich mich extrem", so Lombardi. Er sei sich sicher, dass "Party-Musik, Party-Schlager" die Zukunft sei und "Pop, Rap alles wegfegen" werde.

Ballermann-Stars wie Isi Glück würden "viel mehr Geld als alle anderen" verdienen. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der 22. Staffel, die im Frühjahr 2026 bei RTL ausgestrahlt werden soll, ruft er daher dazu auf, "Gute-Laune-Musik" zu machen. "Und dann vom Richtigen entdeckt werden, dann müsst ihr auch gar nicht gewinnen", verrät Lombardi und schließt mit den Worten: "Viel Spaß bei 'DSDS' und viel Glück der Jury!"

Pietro Lombardi ist "offen für andere Sachen"

Ganze viermal, 2019 und 2020 sowie 2023 und im vergangenen Jahr, saß Pietro Lombardi neben Dieter Bohlen in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar". In seiner aktuellen Fragerunde erklärte der Ex-Mann von Sarah Engels (32) jetzt, dass er "offen für andere Sachen" im TV wäre. In der Vergangenheit hätte er schon parallel zu "DSDS" schon viele Anfragen für andere Formate erhalten und "da hab ich mich halt immer für 'DSDS' entschieden".