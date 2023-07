Kehrt Helene Fischers ZDF-Weihnachtsshow zurück?

Drei Jahre lang pausierte die "Helene Fischer Show" im ZDF wegen der Corona-Pandemie. Nun scheinen die Zeichnen für ein Comeback gut zu stehen.

Die "Helene Fischer Show" wurde erstmals 2013 ausgestrahlt und musste in den vergangenen drei Jahren pausieren.

Dürfen sich Fans von Helene Fischer (38) endlich wieder auf ihre ZDF-Weihnachtsshow freuen? Angeblich sollen derzeit Verhandlungen dazu laufen, wie die berichtet. Zuletzt war die "Helene Fischer Show" im Jahr 2019 ausgestrahlt worden.

2023 wäre das zehnte Jubiläum der Show

Laut "Bild" seien zwar noch keine Verträge unterzeichnet, doch "alle rechnen mit einer Einigung". Helene Fischer könnte dann im Dezember sogar ein Jubiläum feiern: Denn ihre beliebte Weihnachtsshow wurde erstmals vor zehn Jahren ausgestrahlt. Traditionell zeigt das ZDF die Sendung am ersten Weihnachtstag.

Wegen der Corona-Pandemie musste der Quotenhit jedoch 2020 in Zwangspause gehen. Im vergangenen Jahr hatte der Sender in einem Statement mitgeteilt: "Die Planung und Umsetzung der 'Helene Fischer Show' als eine der größten und aufwändigsten Hallenproduktionen im deutschen TV ist auch in diesem Winter mit zu vielen Unwägbarkeiten und produktionellen Herausforderungen verbunden. Gemeinsam mit Helene Fischer und ihrem Team haben wir uns deshalb schweren Herzens entschieden, die Show auch 2022 auszusetzen." Stattdessen lief "Dalli Dalli - die Weihnachtsshow" mit Johannes B. Kerner (58).

Ihre Tour geht Ende August weiter

Für die Fans wäre es eine Möglichkeit, die Sängerin neben ihrer Tour auch einmal wieder im Fernsehen zu sehen. Zuletzt musste die 38-Jährige ihr Konzert in Hannover nach einem Trapez-Unfall abbrechen. Nach der Sommerpause soll das nächste Konzert der "Rausch"-Tournee am 25. August in Köln stattfinden.