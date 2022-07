Kanzler Olaf Scholz stellt sich bei "maybrit illner" Bürgerfragen

Deutschland steht aktuell vor einigen politischen Herausforderungen. Bundeskanzler Olaf Scholz stellt sich in der Talkshow von Maybrit Illner den Fragen der Bürger.

Die Corona-Infektionszahlen steigen wieder an, die Inflation drückt auf die Geldbeutel und der Krieg in der Ukraine hält Europa weiter in Atem - die deutsche Politik steht vor großen Herausforderungen. In einer Sondersendung von "maybrit illner" will sich Bundeskanzler Olaf Scholz (64) am 7. Juli um 22:15 Uhr im ZDF den Fragen, aber auch der Kritik der Bürgerinnen und Bürger stellen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

In der letzten Folge vor der Sommerpause spricht Maybrit Illner (57) mit dem Politiker über die politischen Krisen der aktuellen Zeit. Dabei soll Scholz Antwort auf die Frage "Krieg, Corona, Klima - eine Krise zu viel, Herr Kanzler?" finden. Ist die Politik fähig, den derzeitigen Krisen gegenzusteuern? Oder versuchen die Parteien nur, die Belastungen möglichst gerecht zu verteilen? Die Spezialsendung wird live im Fernsehen ausgestrahlt und voraussichtlich ab 2 Uhr nachts in der ZDF-Mediathek verfügbar sein.

Zuletzt war Olaf Scholz im März dieses Jahres in der Talk-Sendung zu Gast. Damals sprach er über die Herausforderungen des Ukraine-Kriegs und die Außen- und Sicherheitspolitik Deutschlands. In der Sendung hatte er zudem Altkanzler Gerhard Schröder (78) dazu aufgefordert, seine Ämter bei staatlichen russischen Energieunternehmen niederzulegen.