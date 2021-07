"Kampf der Realitystars": Woher kennt man die Kandidaten?

In der RTLzwei-Show "Kampf der Realitystars" geben sich die TV-Promis die Klinke in die Hand. Unter anderem kämpfen Ex-Datingshow-Kandidaten, Models und Schauspieler um 50.000 Euro.

2020 traten erstmals prominente Kandidaten beim "Kampf der Realitystars" an. Nun steht die zweite Staffel des Formats bei RTLzwei in den Startlöchern: Ingesamt 25 Prominente kämpfen ab dem 14. Juli um 20:15 Uhr immer mittwochs um den Titel "Realitystar 2021" und 50.000 Euro Preisgeld. Mit dabei sind Stars und Sternchen aus den Bereichen Musik, Schauspiel und TV-Shows.

Models, Schauspieler, Musiker

Sängerin Marie-José van der Kolk alias Loona (46) feierte mit ihrem 90er-Jahre-Sommerhit "Bailando" den Durchbruch im Musikbusiness. Evil Jared Hasselhoff (49) wurde als Bassist der Bloodhound Gang und später mit Auftritten in TV-Shows wie "Circus HalliGalli" bekannt. Kandidat Cosimo Citiolo (39) nahm 2005 und in Folgejahren an der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" teil. YouTuber und Rapper Leon Machère (28) lud auf seinem YouTube-Kanal erste eigene Songs hoch, bevor er mit Prank-Comedy- und Challenge-Videos bekannt wurde.

Sie vertreten die Schauspielfraktion: Julia Jasmin Rühle (33) und Jenefer Riili (30) sind als Darstellerinnen der RTLzwei-Serie "Berlin - Tag & Nacht" bekannt. Als Ex-"GNTM"-Kandidatinnen sind Aminata Sanogo (26) und Gina-Lisa Lohfink (34) mit von der Partie. Sanogo belegte den vierten Platz, Lohfink nur den zwölften. Sie machte danach aber mit Auftritten bei "Promi Big Brother" oder im Dschungelcamp auf sich aufmerksam.

Ex-Datingshow-Kandidaten

Tim Kühnel (24) geht als "Love Island"-Gewinner von 2020 in den "Kampf der Realitystars". "Sommerhaus"-Gewinner Mike Heiter (28) und dessen Freundin Laura Morante (30) kennt man ebenfalls aus Datingshow-Formaten. 2017 nahm Heiter an "Love Island" teil, Morante sah man in der ersten Staffel "Are You The One?". Ebenfalls aus TVNow-Datingshows sind "Prince Charming"-Teilnehmer Gino Bormann (33) und "Ex On The Beach"-Star Luigi Birofio (21) bekannt. Andrej Mangold (34) suchte 2019 als der "Bachelor" sein Liebesglück und zog anschließend ins RTL-"Sommerhaus der Stars". In der RTLzwei-Reality-Show trifft er auf seinen früheren "Sommerhaus"-Rivalen Chris Broy (31).

Walther Hoffmann (61) kennen RTLzwei-Zuschauer aus der Kuppelsendung "Traumfrau gesucht". Claudia Obert (59) hat nicht nur Reality-Erfahrung ("Promis unter Palmen"), sie ging in ihrer eigenen Show "Claudias House of Love" (Joyn) auch auf Männersuche. Narumol David (55) wurde durch ihre "Bauer sucht Frau"-Teilnahme zur TV-Ikone, dort lernte sie ihren Ehemann Bauer Josef kennen.

Reality-TV-Promis

Einige Kandidaten haben auch bereits Reality-TV-Erfahrung gesammelt. Silvia Wollny (56) wurde mit der Reality-Doku "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" als Oberhaupt einer Großfamilie bekannt. 2018 gewann sie zudem "Promi Big Brother". In den TV-Container zog 2004 auch Reality-TV-Star Kader Loth (48), es folgten Auftritte in "Die Alm" und im Dschungelcamp. 2016 zog Xenia Prinzessin von Sachsen (34) ins RTL-"Sommerhaus", 2021 nahm sie an der RTL-Dschungelshow teil.

Im Dschungelcamp war Rocco Stark (34) 2012 zu sehen, 2016 zog er mit Angelina Pannek (29) ins "Sommerhaus". Prinz Frédéric von Anhalt (77) nahm 2005 an der Reality-Show "Die Burg" teil. Der Adoptiv-Prinz wurde vor allem als achter Ehemann der Hollywood-Diva Zsa Zsa Gabor (1917-2016) bekannt. Zwei der RTLzwei-Realitystars haben Eltern, die zuvor Reality-TV-Erfahrung sammelten: Paul Elvers (19), Mutter Jenny Elvers (49) gewann 2013 "Promi Big Brother" und Alessia Herren (19), ihr kürzlich verstorbener Vater Willi Herren (1975-2021) nahm unter anderem an "Promi Big Brother", am Dschungelcamp und der ersten "Kampf der Realitystars"-Staffel teil. In das "Promi Big Brother"-Haus zog auch Alessia 2020.