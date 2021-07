"Kampf der Realitystars" und mehr: So trashig wird der TV-Sommer

Die zweite Staffel von "Kampf der Realitystars" startet am 14. Juli. Der Sommer hat noch mehr Reality-Shows zu bieten: Unter anderem ziehen Promis in den berühmten TV-Container und in ein besonderes "Sommerhaus".

Die zweite Staffel "Kampf der Realitystars" (RTLzwei) steht in den Startlöchern: 25 Prominente kämpfen ab dem 14. Juli um 20:15 Uhr immer mittwochs um den Titel "Realitystar 2021" und 50.000 Euro Preisgeld. Den Challenges in Thailand stellen sich unter anderem Luxus-Lady Claudia Obert (59), "Love Island"-Gewinner Tim Kühnel (24) und Ex-Dschungelcamper Rocco Stark (35). Cathy Hummels (33) übernimmt wie schon in der ersten Staffel die Moderation. Reality-TV-Fans können sich aber auf noch mehr Nachschub im Sommer freuen.

"Are You The One - Reality Stars in Love"

Noch vor der Ausstrahlung von "Kampf der Realitystars" kommen Datingshow-Liebhaber auf ihre Kosten. "Are You the One?" feierte mit zwei Staffeln auf TVNow bereits Erfolge, nun folgt der Ableger der beliebten Kuppelshow "Are You The One - Reality Stars in Love". Ab dem 8. Juli wird das Spin-off auf der Streamingplattform zu sehen sein.

In der Show, die erneut von Sophia Thomalla (31) moderiert wird, treffen 20 Singles, die bereits aus anderen Dating-Formaten bekannt sind, aufeinander und versuchen, ihr Match zu finden. Am Ende wartet eine stolze Geldprämie von 200.000 Euro, wenn alle Matches gefunden wurden. Unter anderem mit dabei: "Love Island"-Gewinnerin Melina Hoch (24), "Temptation Island"-Star Salvatore Vassallo (27) oder "Bachelorette"-Teilnehmer Manuel Schmidt (26).

"Die Bachelorette"

Eine weitere Datingshow startet gemeinsam mit "Kampf der Realitystars" am 14. Juli: "Die Bachelorette" Maxime Herbord (26) darf unter 20 Kandidaten ihren Traummann aussuchen. Zum achten Mal sucht eine Single-Frau den Richtigen und vergibt an die Favoriten rote Rosen.

Die neuen Folgen der Datingshow sind immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTL und auf jeweils sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung zu sehen. Herbord buhlte 2018 als "Bachelor"-Kandidatin um die Gunst von Rosenkavalier Daniel Völz (36). Auch ein Kandidat bringt Datingshow-Erfahrung mit: Key Account Manager Dario (33) aus München war 2021 bei "Are You The One?" zu sehen.

"Promi Big Brother"

Am 6. August geht es für mehr oder minder bekannte Promis wieder in den TV-Container: Die Moderatoren Marlene Lufen (50) und Jochen Schropp (42) begrüßen in diesem Jahr an zwölf von 22 Ausstrahlungstagen jeweils live zur Primetime die Zuschauer zu "Promi Big Brother". Während der restlichen zehn Termine der neunten Staffel werden die Szenen des Tages um 22:15 Uhr in Sat.1 ausgestrahlt. Insgesamt läuft die Staffel damit wie schon im Jahr zuvor drei Wochen.

Sänger David Hasselhoff (68) feiert dabei ein besonderes Comeback: Er liefert mit seiner neuen Single "The Passenger" den Titelsong für die neue Staffel. Der "große Bruder" begrüßte "The Hoff" in der ersten Staffel von "Promi Big Brother" im Jahr 2013 als einen seiner ersten Bewohner. Die Gerüchteküche um die diesjährigen Bewohner brodelt bereits: könnten Daniela Büchner (43), Melanie Müller (33), Kickbox-Weltmeisterin Marie Lang (34) sowie Modedesigner Eric Sindermann (32) mit von der Partie sein.

"Das Sommerhaus der Stars"

Auch in diesem Sommer kämpfen wieder Promi-Pärchen um die 50.000-Euro-Siegprämie von "Das Sommerhaus der Stars". Das RTL-Format findet aufgrund der Corona-Pandemie erneut im ländlichen Bocholt in Nordrhein-Westfalen statt. Auch die Pärchen, die in die meist explosive Promi-WG einziehen, stehen bereits fest.

Unter den Kandidaten der sechsten Staffel "Sommerhaus der Stars" finden sich jeweils mit Partner oder Partnerin etwa Jana Pallaske (42), Ex-Viva-Moderator Mola Adebisi (48), Partyschlagersänger Almklausi (52), "Unter uns"-Schauspieler Lars Steinhöfel (35), Transgender-Ikone Benjamin "Ben" Ryan Melzer (34) oder "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Stephan "Steff" Jerkel (53). Einen genauen Starttermin hat RTL noch nicht verraten, im vergangenen Jahr feierte die Staffel am 9. September Premiere.



Aktuelles Reality-Programm und Ausblick

Auch das aktuelle Programm hat großes Realityshow-Potential. Die allererste "Princess Charming" Irina Schlauch (30) möchte seit 25. Mai bei TVNow unter 20 Singlefrauen ihre große Liebe finden. Die Neuauflage von "Die Alm" startete am 24. Juni auf ProSieben. Darin führen Prominente ein Leben wie vor 100 Jahren und müssen auf engstem Raum miteinander auskommen. In "Mein Date, mein bester Freund & ich" suchen Single-Frauen seit 5. Juli in Sat.1 gemeinsam mit ihren schwulen besten Freunden ihren Traummann.

Für weiteren Nachschub ist gesorgt: Die sechste Staffel "Love Island" (RTLzwei) ist für den Spätsommer angekündigt. Bereits im März gab es eine Frühjahrsstaffel. Dieses Mal kommt auf die Show eine große Veränderung zu: Ende März hatte Jana Ina Zarrella (44) ihren Rückzug als "Love Island"-Moderatorin bekanntgegeben. 14 Landwirte und eine Pferdewirtin wollen in diesem Jahr bei "Bauer sucht Frau" die große Liebe finden. Am Pfingstmontag präsentierte Inka Bause (52) die neuen Kandidaten für die 17. Staffel. Für gewöhnlich starten die neuen Episoden im Herbst. Noch im Sommer soll die erste RTLzwei-Staffel von "Adam sucht Eva" umgesetzt werden. Fünf Staffeln liefen zuvor bei RTL. Ein Starttermin steht noch nicht fest.