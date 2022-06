Kaia Gerber ergänzt starbesetzte Apple-Serie "Mrs. American Pie"

Model Kaia Gerber macht den nächsten Schritt in ihrer Schauspielkarriere. Die Tochter von Cindy Crawford spielt in der kommenden Apple-Serie "Mrs. American Pie" mit.

Nach kleinen Parts bei "American Horror Story" hat sich Kaia Gerber (20) nun eine Rolle in einer neuen Serie von Apple TV+ gesichert. Die Tochter von Supermodel Cindy Crawford (56) hat sich bisher ebenfalls als Model einen Namen gemacht.

In der Comedy-Serie "Mrs. American Pie" spielt Kaia Gerber eine Maniküristin. Mehr ist über ihre Rolle noch nicht bekannt. Neben Gerber verpflichtete Apple noch weitere Darsteller für sein neues Format. Darunter befinden sich "Rizzoli & Isles"-Star Jordan Bridges (48) und TV-Veteranin Julia Duffy (70).

Kristen Wiig bis Ricky Martin: Die Stars von "Mrs. American Pie"

Der illustre Hauptcast von "Mrs. American Pie" war schon zuvor bekannt. Die Hauptrolle verkörpert Comedy-Star Kristen Wiig (48, "Brautalarm", "Ghostbusters"). Sie spielt Maxine Simmons, die sich in den 1970er-Jahren in der High Society von Palm Beach behaupten will.

An ihrer Seite spielen die Oscarpreisträgerinnen Laura Dern (55) und Allison Janney (62). Das Ensemble komplettieren Altstar Carol Burnett (89) und Latin-Pop-Star Ricky Martin (50). Laura Dern produziert die Serie auch, die "The Help"-Regisseur Tate Taylor (53) inszeniert.