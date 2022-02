Julia Roberts und Sean Penn: Nahezu unkenntlich in "Gaslit"

In der neuen Serie "Gaslit" spielen Julia Roberts und Sean Penn das Ehepaar Martha und John Mitchell, das in den Watergate-Skandal verwickelt war. In ihren Rollen sind sie fast nicht wiederzuerkennen.

03. Februar 2022 - 12:59 Uhr | (mia/spot)

Sean Penn und Julia Roberts in "Gaslit" © © 2021 Starz Entertainment

Die ersten Fotos und der mit Julia Roberts (54) und Sean Penn (61) sind veröffentlicht. Die Serie über den Watergate-Skandal - und Martha Mitchells Rolle darin - ist ab dem 24. April auf dem Streaming-Dienst Starzplay zu sehen. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Haarkranz und Doppelkinn Die hochkarätigen Hauptdarsteller wurden für ihre Rollen komplett verwandelt. Während Roberts als Martha Mitchell mit ihren berühmten Lippen trotz blonder Frisur gerade noch zu erkennen ist, müssen die Zuschauer bei Penn mehrmals hinsehen. Der Darsteller des John Mitchell trägt nur noch einen grauen Haarkranz - und ein Doppelkinn. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert In der Serie, die auf dem Podcast "Slow Burn" beruht, verkörpert Penn den früheren Justizminister und Roberts dessen Ehefrau. Diese lässt als "unerwartete Whistleblowerin" die illegalen Aktivitäten im Weißen Haus auffliegen und wird Ziel einer Verleumdungskampagne. Der Watergate-Skandal hatte Präsident Nixon 1974 das Amt gekostet. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de