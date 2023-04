Jürgen Milski: "Ekaterina und ich sind das perfekte Team"

"Ekaterina ist die Perfektionistin und ich das fleißige Bienchen", beschreibt Jürgen Milski die Aufgabenverteilung mit Ekaterina Leonova beim Osterspezial von "Das große Promibacken". "Wir waren das perfekte Team", schwärmt die "Big Brother"-Legende.

2021 traten Profitänzerin Ekaterina Leonova (35) und "Big Brother"-Legende Jürgen Milski (59) noch gegeneinander bei "Das große Promibacken" an. Am 5. April kämpfen die beiden nun im Team bei "Das große Promibacken - Osterspezial" (20:15 Uhr, Sat.1) um den goldenen Cupcake und 10.000 Euro für den guten Zweck - mit einer klaren Aufgabenverteilung.

"Wir waren das perfekte Team"

"Ekaterina ist die Perfektionistin und ich das fleißige Bienchen", bringt es Milski im Interview mit spot on news auf den Punkt. "Wir waren das perfekte Team, ich verstehe mich mit Ekat einfach super", schwärmt der Entertainer. Auch wenn er 2021 eine Runde weiter als Ekaterina gekommen sei, sehe er sich nicht als der bessere Bäcker. "Wir haben beide unsere Stärken und unsere Schwächen und sind absolut gleichwertig!"

An seinen Backkünsten habe Milski seit seiner ersten Teilnahme aber nicht wirklich gefeilt. "Wenn ich ehrlich bin, habe ich meinen Kuchen nach dem 'Großen Promibacken' wieder stets bei meinem Lieblingsbäcker gekauft und nicht mehr selbst gebacken", gibt Milski zu. "Nicht, weil ich nicht gerne backe, aber wer macht denn die ganze Schweinerei nach dem Backen wieder sauber", lacht der 59-Jährige.

"Eine Menge Kohle" mit zahlreichen TV-Formaten

Dass er sich bestens mit Ekaterina verstehe, bedeute jedoch nicht, dass er mit der Profitänzerin auch über das Tanzparkett wirbeln würde. "Ekaterina würde an meinen Tanzkünsten verzweifeln. Sie ist der strengste Tanzcoach bei 'Let's Dance' und ich bin ja eher der lustige Vogel, der das alles nicht so ernst nimmt, wie man weiß. Aus dem Grund würden wir uns jeden Tag in die Wolle kriegen", ist sich Milski sicher.

Dennoch schließt der Sänger eine weitere Teilnahme bei "Let's Dance" nicht aus. Auch auf die zahlreichen anderen TV-Formate seiner langen Karriere blickt er nur positiv zurück. "Ich würde sofort an jedem einzelnen TV-Format wieder teilnehmen. Egal, ob bei 'Let's Dance', 'Dschungelcamp', 'Schlag den Star', 'Das große Promibacken', 'Promi Dinner', 'Big Brother' und wie die Formate alle hießen. All diese Formate waren für mich Riesen-Abenteuer und haben eine Menge Kohle eingebracht!"