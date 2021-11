Judith Rakers klärt auf: Das löste die "Tagesschau"-Verzögerung aus

Die Hauptausgabe der "Tagesschau" startete am Samstagabend mit einer kleinen Verzögerung. Wie es dazu kam, verriet Judith Rakers anschließend.

Bei der "Tagesschau" sorgen auch kleine Verzögerungen für Zuschauerreaktionen. Am Samstagabend startete die Hauptausgabe der Nachrichtensendung einige Sekunden später als geplant. , wie die eingeblendete "Tagesschau"-Uhr nach 20 Uhr weiterlief. Erst etwa 40 Sekunden später erschien Judith Rakers (45) im Studio mit den Meldungen des Tages.

Rakers war es auch, die auf Twitter verriet, was zu der Verzögerung führte. "Also gut. Ich kläre auf: Wir hatten ein technisches Problem mit einer falsch verknüpften Grafik (Bundesliga), die uns dann den Vorspann zerschossen hat. In dem Moment, wo er gestartet werden sollte. Deshalb später auch die fehlende Grafik... #sorry", erklärte sie auf dem Kurznachrichtendienst.

"Ich musste die Zeit wieder reinholen"

Als ein anderer Zuschauer anmerkte: "Dafür habe ich noch nie jemanden mit so einer Begeisterung wie heute die Lottozahlen anmoderieren sehen", schickte Judith Rakers mit einem lachenden Emoji eine weitere Erklärung hinterher: "Ich musste die Zeit wieder reinholen wegen Silbereisen und der Eurovision... Und dachte 44 Sekunden!!! Wann kann ich wieder atmen? Und dann: Lottozahlen. Jetzt atmen!!! Und weiter!!!" Geglückt ist ihr das Ganze: Florian Silbereisen (40) und "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" konnten pünktlich an den Start gehen.

