Jude Law und Jason Bateman machen für Netflix-Serie gemeinsame Sache

Diese ungewöhnliche Kombination könnte eine vielversprechende Netflix-Miniserie liefern: Jude Law und Jason Bateman sollen gemeinsam an einem Projekt für den Streamingriesen arbeiten.

Zwei Hollywood-Stars sollen sich für eine noch sehr geheime und dennoch vielversprechende Netflix-Miniserie zusammengeschlossen haben. Laut Berichten der und entwickeln "Ozark"-Star Jason Bateman (53) und "Phantastische Tierwesen"-Darsteller Jude Law (49) aktuell ein gemeinsames Projekt unter dem Namen "Black Rabbit".

Details sind noch streng geheim

Demnach planen die beiden Stars nicht nur als Schauspieler vor der Kamera, sondern auch als ausführende Produzenten hinter der Kamera zu fungieren. Bateman soll zudem die Regie für das Projekt übernehmen. Für die Story wurden die Drehbuchautoren Zach Baylin (42) und Kate Susman engagiert. Baylin ist der Autor hinter dem Oscar-prämierten Drama "King Richard". Seine Ehefrau Susman war bisher als Produzentin an verschiedenen Projekten mit ihm beteiligt.

Die Handlung der Serie wird derzeit noch unter Verschluss gehalten. Bekannt ist bisher nur, dass die Serie auf einer "eigenen Idee" basieren soll. verrät zudem, dass es sich bei "Black Rabbit" um ein Drama handele.

Falls die Serie grünes Licht bekommt, wäre es das erste gemeinsame Projekt von Law und Bateman. Für Jason Bateman wäre es die nächste große Serienrolle nach seinem Erfolg mit der Netflixserie "Ozark". Auch hier stand er bereits als Regisseur hinter der Kamera. Jude Law wird demnächst nach seiner Rolle in "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" unter anderem als Captain Hook in "Peter Pan & Wendy" sowie erneut als Dr. John Watson in "Sherlock Holmes 3" zu sehen sein.