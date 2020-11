Joss Whedon verlässt neues Serienprojekt "The Nevers"

Der "Buffy"-Erfinder Joss Whedon verlässt sein neues Serienprojekt "The Nevers". Über die Hintergründe kann gestritten werden - der Abgang kommt, nachdem ihm ein Schauspieler am "Justice League"-Set unprofessionelles Verhalten vorgeworfen hat.

Drehbuchautor und Regisseur Joss Whedon (56) tritt von der Arbeit an der kommenden HBO-Dramaserie "The Nevers" zurück. "Wir haben uns von Joss Whedon getrennt", bestätigte HBO in einer Erklärung am Mittwoch . "Wir sind weiterhin gespannt auf die Zukunft von 'The Nevers' und freuen uns auf die Premiere im Sommer 2021." In der Sci-Fi-Superhelden-Serie geht es um eine Gruppe junger Frauen im viktorianischen England.

Die Serie sollte Whedons Rückkehr vom Kino zum TV-Format markieren. Der Drehbuchautor teilte in einem mit, dass er erschöpft sei von der Arbeit und sich auf sein Privatleben konzentrieren wolle. Die Absage kommt allerdings auch inmitten einer Kontroverse um den -Erfinder. Schauspieler Ray Fisher (33) hatte Whedons Verhalten beim Dreh des Films "Justice League" im Jahr 2017 vor einigen Monaten als "grob, missbräuchlich, unprofessionell und völlig inakzeptabel" bezeichnet.