Joko und Klaas sind die neuen Stars von "Dinner for One"

Zum Staffelfinale hieß es "Joko & Klaas gegen ProSieben on Ice". Kein gutes Pflaster für die beiden Moderatoren. Die Zuschauer dürfen sich daher auf eine Neuauflage von "Dinner for One" freuen.

22. Dezember 2021 - 06:48 Uhr | (hub/spot)

Bei "Joko & Klaas gegen ProSieben on Ice" gab es kein Happyend für die Moderatoren. © © ProSieben / Benedikt Müller

"Joko & Klaas gegen ProSieben on Ice" hieß es am Dienstagabend (21. Dezember). Kurz vor Weihnachten mussten sich Joko Winterscheidt (42) und Klaas Heufer-Umlauf (38) im Wettkampf gegen ihren Arbeitgeber auf der Eisfläche behaupten.

Fans über die Strafe begeistert

Und auch dieses Mal wurde es nichts mit einem Sieg für die beiden Moderatoren: In der letzten Runde verloren sie beim Dart. Die Strafe: Es gibt eine Neuauflage von "Dinner for One" mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in den Hauptrollen. Die Zuschauer kommen am 31. Dezember um 20:15 Uhr auf ProSieben in den Genuss der Show.

"Wir freuen uns auf eure Interpretation des Kult-Sketches. Lernt schon mal eure Texte. Wir erwarten Präzision",

Und die Fans sind begeistert: "Beste Strafe, die ihr euch bis jetzt ausgedacht habt! Freu mich drauf", heißt es unter anderem. Oder: "Ich sehe es schon vor meinem inneren Auge, Joko ist Miss Sophie und Klaas ist James, der Butler. Herrlich".