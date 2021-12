"Joko & Klaas live am Nachmittag": Matthias Schweighöfer sucht Rat

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben am Mittwochnachmittag Spielschulden eingelöst und widmeten sich in "Joko & Klaas live am Nachmittag" den Problemen der Zuschauer. Durchgerufen haben auch bekannte Schauspielstars.

Klaas Heufer-Umlauf (38) und Joko Winterscheidt (42) mussten an diesem Mittwochnachmittag (ab 16 Uhr) für ProSieben auf Beraterstühlen Platz nehmen. In der gestrigen Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" hatten sie den Kampf gegen ihren Sender verloren und beantworteten als Strafe in einer Call-in-Show eine Stunde Fragen von Anrufern und App-Nutzern. In der Show "Joko & Klaas live am Nachmittag - Ihr Problem ist unsere Leidenschaft" riefen auch bekannte Schauspielstars durch.

Entschuldigung an Will Smith?

In der Leitung Matthias Schweighöfer (40). "Tagelang habe ich versucht dich zu erreichen!", zeigte sich Kumpel Joko Winterscheidt überrascht darüber, dass der Schauspieler Zeit hat, nun in der Sendung anzurufen. Vor drei Wochen sei er bei Will Smith (53) beim Abendessen gewesen und sei auf eine teure Brosche seiner Frau getreten, habe dies aber geheim gehalten, erklärte Schweighöfer sein "Problem". Solle er sich aufgrund des schlechten Gewissens noch beim Superstar entschuldigen? Klaas riet, ein baugleiches Modell zu besorgen. "Vielleicht schreibe ich ihm doch auf Instagram", erklärte Schweighöfer schließlich.

Auch Elyas M'Barek (39) - allerdings wollte dieser keinen Rat von den beiden. "Joko, du schuldest mir noch Geld, vom Abendessen auf Ibiza", rupfte er mit seinem Kumpel ein Hühnchen. "Nenne nicht die Summe, das ist mir peinlich", merkte Winterscheidt an. "Aber danke für die Erinnerung, ich rufe dich an."

Verhasste Schwiegermutter und rauchfreies Leben

Die anderen Probleme der Zuschauer waren dann eher von banalerer Natur. Ein Zuschauer ist auf der Suche nach einer Geschenkidee für seine verhasste Schwiegermutter, eine Berlinerin hat Probleme mit ihrem stinkenden Kollegen oder eine Hamburgerin will das von ihrem Bruder geklaute Kuscheltier zurück. Eine Raucherin möchte von Klaas, aus seiner eigenen Erfahrung heraus, wissen, wie man am besten mit dem Rauchen aufhört. "Du wirst sehen, alles ist danach besser. Es hat noch mehr Vorteile, als man ahnt." Bei der Entwöhnung habe er Nikotinpflaster in seiner Jacke getragen, nur als Absicherung und ohne diese zu benutzen.

Am kommenden Dienstag gibt es die Spezialausgabe "Joko & Klaas gegen ProSieben on Ice". Laut Ankündigung wird dazu das komplette Studio in eine XL-Eisfläche verwandelt.