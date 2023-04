Joey Kelly bei "Die Höhle der Löwen": Diese Stars waren schon dabei

Joey Kelly tritt an diesem Montag als Markenbotschafter in der "Höhle der Löwen" auf. Auch diese Promis waren bereits Teil der VOX-Gründershow.

Musiker Joey Kelly (50) hat an diesem Montagabend (17. April, 20:15, VOX, auch ) einen besonderen TV-Auftritt: In "Die Höhle der Löwen" steht er als Markenbotschafter von "My Esel" dessen Gründerduo Christoph Fraundorfer (38) und Heinz Mayrhofer (44) zur Seite. Die beiden bieten Fahrräder und E-Bikes mit Holzverbundrahmen und damit eine individuelle Anpassung der Modelle an den Nutzer.

Nicht nur das Mitglied der Kelly Family stellt sich den Bewertungen der Investoren. Auch Sternekoch Alexander Herrmann (51) und Ex-Fußballer und Model Rúrik Gíslason (35) sind als prominente Besucher der 13. Staffel angekündigt. Sie folgen auf einige Stars, die in den vergangenen Staffeln bereits mit von der Partie waren.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Fußball-Stars und TV-Persönlichkeiten

Giulia Siegel (48) trat 2021 vor die Löwenrunde. Gemeinsam mit ihrem Partner, dem Gastronom Ludwig Heer (42), und dem Entwickler Tobias Kiessling stellte sie ihr Start-up "Greenbill" vor. Das 2019 gegründete Unternehmen sagt lästigen und umweltschädlichen Papierbelegen den Kampf an. Carsten Maschmeyer (63), Nils Glagau (47) und Dagmar Wöhrl (68) schlossen sich zusammen und schnappten sich "Greenbill" eigentlich für ein Investment von 250.000 Euro mit der Option auf weitere 150.000 Euro. kam das Investment im Nachgang jedoch nicht zustande.

2022 war Michael Ballack (46) mit dabei. Der ehemalige Fußball-Star stellte mit seinem Freund Bernhard Unger und dem Agrarwissenschaftler Dr. Thomas Hüster ein biologisches Pflanzenstärkungsmittel namens "Lucky Plant" vor. Es besteht aus sechs Wildkräutern und soll zu mehr Blüten für längere Zeit führen sowie zu robusteren Rasenflächen und höheren Ernteergebnissen. 100.000 Euro für 20 Prozent wollten die Männer, Ralf Dümmel (56) biss schließlich begeistert an.

Mit "FitterYOU", einer App mit Fitness-Matte, ging Fritz Grünewalt 2020 an den Start und konnte auch schon einen prominenten Fürsprecher präsentieren: Fußball-Profi André Schürrle (32) zeigte sich von dem Konzept per Videobotschaft begeistert. Von den Löwen benötigte Fritz 500.000 Euro für zehn Prozent der Unternehmensanteile. Reihum stiegen die Investoren allerdings allesamt aus.

Schauspielerin Birte Glang (42), unter anderem aus der "SOKO"-Reihe und "Unter uns" bekannt, und ihr Mann, DJ und Musikproduzent André Tegeler (49), präsentierten 2020 ihr Produkt. Unter der Sonne Kaliforniens, wo das Paar sechs Jahre lebte, entstand die Idee und Produktion von "Move it Mama". Dabei handelt es sich um ein Fitnessprogramm samt App für Schwangere. Für ihr "Baby" wollten sie 200.000 Euro und boten 15 Prozent der Firmenanteile. Den Löwen gefiel die Mutter als Persönlichkeit, aber nicht als Unternehmerin. Das Abo-System mit damals 50 Kundinnen überzeugte nicht.

Sportler, Musiker und ein Hundeprofi

Unter dem Namen "Luicella's Ice Cream" boten Luisa Mentele und der ehemalige Schwimmer Markus Deibler (33) 2017 eine Pulvermischung an, aus der im Nu eine Eis-Köstlichkeit gezaubert werden soll. Und tatsächlich, allen Löwen schmeckte das DYI-Eis. Am Ende erhielt Frank Thelen (47) den Zuschlag. Deibler betreibt mittlerweile mehrere Eisläden, das Eis der Marke Luicellas wird in Supermärkten in ganz Deutschland verkauft.

Die Gründer Johannes Bitter (40), deutscher Handballtorwart, und Ex-Hockeyspieler Christian Monzel haben eine innovative Zwei-Komponenten-Technologie erfunden, bei der ansonsten schwer lösliche Pflanzenstoffe wie Ingwer, Ginseng oder Kurkuma erst unmittelbar vor dem Trinken ins Getränk eingeschossen werden. Ihr Elixier bieten sie unter der Marke "drinkbetter" an. Ralf Dümmel und Carsten Maschmeyer boten 300.000 für 30 Prozent plus Working Capital und bekamen den Deal.

Martin Rütter (52) begleitete 2022 die Erfinder von "Ichò" in die Höhle. Grund dafür ist die schmerzhafte Erfahrung, die der Hundetrainer mit seiner an Demenz erkrankten Mutter erlebte. Als Martin Rütter eine Reportage über dieses Thema drehte, lernte er die Gründer mit ihrer Erfindung kennen, ein bunt leuchtender Trainingsball, der helfen soll, das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen. Doch eine offizielle Studie zur Wirksamkeit gab es nicht. Grund genug für die Löwen, nicht zu investieren.

Aleksey, Geiger und Dirigent, hat "Music Traveler" gegründet, eine Plattform, die Musiker mit einem Raum zum Musizieren verbindet. Zu den Gründern gehört auch die ehemalige Pianistin Julia Rhee. Das Team zeigte sich 2020 mit prominenter Unterstützung von Hollywoods Star-Komponist und Oscar-Gewinner Hans Zimmer (65), Musiker Billy Joel (73) und Schauspieler John Malkovich (69). Doch trotz der prominenten Supporter ging "Music Traveler" leer aus.

Als weitere prominente Unterstützer fungierten bereits Koch Christian Lohse (55), der 2021 den Raclette-Wok "DeWok" und Gründer Steve Müller pushte und sich gemeinsam mit ihm über einen Deal mit Ralf Dümmel freuen durfte, sowie die ehemalige deutsche Bahnradsportlerin Kristina Vogel (32). Die Sportlerin erlitt 2018 einen Trainingsunfall und ist seitdem querschnittsgelähmt. In der Höhle unterstützte sie die Entwickler des Rollstuhls "Trivida". Carsten Maschmeyer, Dagmar Wöhrl und Nico Rosberg (37) taten sich für 20 Prozent des Firmenanteils für den Deal am Ende zusammen.