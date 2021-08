Jörg Draeger muss "Promi Big Brother" verlassen

Am Montagabend musste Jörg Draeger bei "Promi Big Brother" den TV-Weltraum verlassen. Außerdem stehen Marie Lang und Paco Steinbeck auf der Exit-Liste.

Und da waren es nur noch neun: Für Ex-"Geh aufs Ganze"-Moderator Jörg Draeger (75) ist das Experiment im TV-Weltraum bei "Promi Big Brother" beendet. Er wurde in der ersten Nominierungs- und Duellrunde hinausgewählt. Zwei weitere Bewohner müssen bis morgen noch zittern.

Vor den Nominierungen wurde aber zuerst auf die "Highlights" vor der Live-Show zurückgeblickt:

Melanie Müller bekommt Besuch

Schon zuvor war die Ehe von Melanie Müller (33) Thema bei "Promi Big Brother". Unter Tränen hatte die Ballermann-Sängerin vor wenigen Tagen gestanden, dass sie und ihr Mann Mike Blümer (54) "nicht im Guten" getrennt hätten, bevor sie bei "Promi Big Brother" einzog. Für eine Aussprache war dieser dann zu Gast im Studio. Den Moderatoren Jochen Schropp (42) und Marlene Lufen (50) erklärte er, womit die Eheleute momentan hauptsächlich zu kämpfen habe: Müller habe über einen Jahr Corona-bedingt keine Auftritte absolvieren können und werde deshalb immer nervöser und unruhiger.

Dann besuchte Blümer seine Frau im Haus. Kaum hatte sie ihn erblickt, brach sie in Tränen aus - auch weil ihr klar wurde, dass sich die beiden nicht berühren durften. Getrennt durch eine Plastiktrennwand sprachen sie sich - zumindest oberflächlich - aus. Müller wollte direkt wissen, ob sie noch eine Chance bekomme: "Dieses Mal liegt es wirklich an dir", antwortete Blümer. Wie absurd die ganze Situation war, war Müller aber durchaus bewusst: "Wir reden zu Hause nicht und jetzt reden wir hier im Fernsehen." Wirklich in der Tiefe ausdiskutiert werden konnte aber natürlich trotzdem nichts: "Dafür haben wir zu Hause" so Blümer.

High Noon im Weltall

Außerdem eskalierte der schwelende Konflikt zwischen TV-Händler Paco Steinbeck (46) und Handballer Eric Sindermann (33). Die Alpha-Geschäftsmänner bauten sich voreinander auf und schrien sich an - "High Noon in der Raumstation" wie es "Bauer sucht Frau"-Kultkandidat Uwe Abel (51) beschrieb. Sindermann fühlte sich von Steinbeck nicht ernst genommen und nicht respektiert. Steinbeck gefielen das Gebaren und der Ton von Sindermann nicht. Nach minutenlangem Zoff zogen sich die Kontrahenten zunächst zurück. Die Aussprache folgte aber schnell - und die Wogen waren zügig wieder geglättet. Viel Lärm um nichts.

Diese beiden Bewohner müssen weiter zittern

Nach dem Auszug von Draeger stand direkt die nächste Nominierungsrunde an. Paco Steinbeck und Kickbox-Weltmeisterin Marie Lang (34) wurden von ihren Mitbewohnern mit auf die Abschussliste gesetzt. Die Entscheidung, wer gehen muss, wird aber erst am Dienstag (24. August) fallen. Bis dahin müssen die beiden zittern.