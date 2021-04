Jodie Turner-Smith steigt bei "The Witcher: Blood Origin" aus

Im Januar wurde bekannt, dass Jodie Turner-Smith in der Spin-off-Serie "The Witcher: Blood Origin" eine der Hauptrollen spielen soll. Daraus wird nun allerdings nichts.

Jodie Turner-Smith wird doch nicht in "The Witcher: Blood Origin" zu sehen sein.

Eigentlich sollte Jodie Turner-Smith (34) in "The Witcher: Blood Origin" eine der Hauptrollen einnehmen. Die britische Schauspielerin hätte ursprünglich die Rolle der toughen Kriegerin Éile verkörpern sollen. Wie Netflix nun bestätigt, wird Turner-Smith in der Spin-off-Serie allerdings doch nicht zu sehen sein.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Ein , warum Turner-Smith, die unter anderem aus "Nightflyers" und bekannt ist, aus dem Projekt aussteigt: "Wegen Änderungen im Produktionszeitplan der 'The Witcher: Blood Origin'-Miniserie kann Jodie Turner-Smith leider nicht länger in der Rolle von Éile weitermachen." Der Streamingdienst müsse laut des Berichts nun nach einem Ersatz suchen. Der Charakter Éile wird als "Kriegerin mit der Stimme einer Göttin" beschrieben.

Wird Henry Cavill mitspielen?

Auch wenn für den Netflix-Hit "The Witcher" gerade erst die Dreharbeiten zur zweiten Staffel abgeschlossen wurden, ist es doch eher unwahrscheinlich, dass Henry Cavill (37), der dort die Hauptfigur Geralt von Riva spielt, in "Blood Origin" zu sehen sein wird. Die Spin-off-Serie soll nämlich rund 1.200 Jahre vor Geralt spielen. Erstmals im vergangenen Juli wurde bekannt, dass die Miniserie, die sechs Episoden umfassen soll, in Planung ist.