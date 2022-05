Jodie Foster übernimmt bei vierter Staffel von "True Detective"

Jodie Foster spielt in der vierten Staffel von "True Detective" eine der Hauptrollen. Für die zweifache Oscarpreisträgerin ist es die erste große Serienrolle seit ihrem Durchbruch als Hollywoodstar.

Jodie Foster (59) wird Ermittlerin in "True Detective". Wie , spielt die zweifache Oscarpreisträgerin in der vierten Staffel der Krimiserie eine der Hauptrollen.

Für Jodie Foster ist es die erste regelmäßige Serienrolle seit ihrem Durchbruch als Filmschauspielerin. Die ehemalige Kinderdarstellerin wurde 1976 im Alter von 13 Jahren mit "Taxi Driver" zum Star. Bereits seit ihrem dritten Lebensjahr stand sie für Werbungen und Serien vor der Kamera, von "Bonanza" bis "The Addams Family".

"True Detective" Season 4: Jodie Foster ermittelt in Alaska

In der vierten Staffel von "True Detective" spielt Jodie Foster Detective Liz Danvers. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Evangeline Navarro ermittelt sie in Alaska. Dort sind sechs Männer spurlos von einer Forschungsstation verschwunden. "Sie müssen sich der Dunkelheit stellen, die sie in sich tragen, und den verfluchten Wahrheiten auf den Grund gehen, die unter dem ewigen Eis begraben liegen", heißt es in dem Ankündigungstext des Senders HBO. Mehr Details sind noch nicht bekannt, weder ein Starttermin noch die Besetzung von Evangeline Navarro.

"True Detective" ist bekannt dafür, Schauspieler anzuziehen, die eigentlich keine klassischen Seriendarsteller sind. In der hochgelobten ersten Staffel 2014 übernahmen mit Matthew McConaughey (52) und Woody Harrelson (60) zwei echte Hollywoodstars die Hauptrollen. In der für viele Fans enttäuschenden Season 2 übernahmen Colin Farrell (45) und Vince Vaughn (52). Star der dritten Staffel war Mahershala Ali (48), wie Foster zweifacher Oscarpreisträger.