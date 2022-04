Joachim Llambi stößt als Juror zu "Deutschland sucht den Superstar"

Joachim Llambi ist als knallharter "Let's Dance"-Juror bekannt. Nun wird er auch bei "Deutschland sucht den Superstar" mitmischen. In den kommenden Liveshows wird er Gastjuror sein.

RTL hat für die kommenden Liveshows von "Deutschland sucht den Superstar" eine große Überraschung angekündigt: Joachim Llambi (57) wird Teil der Jury. Der "Let's Dance"-Juror wird neben Florian Silbereisen (40), Ilse DeLange (44) und Toby Gad (54) Platz nehmen, . Llambi werde "die Superstars von morgen auf Herz und Nieren prüfen", heißt es.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Nach Thomas Anders (59) und Sarah Engels (29) wird Joachim Llambi nun in der dritten und vierten Liveshow als Gast am Jurypult sitzen. Ob er genauso streng ist wie bei "Let's Dance", sehen Fans an den kommenden beiden Samstagen um 20:15 Uhr bei RTL . Moderiert wird die Sendung wie gewohnt von Marco Schreyl (48).