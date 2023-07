Jetzt doch dabei: Giulia Gwinn begleitet Frauen-WM als ZDF-Expertin

Nach einer Verletzung wird Giulia Gwinn bei der kommenden Frauen-WM eine ganz besondere Rolle einnehmen. Sie wird die Spiele ihrer Mannschaftskolleginnen als ZDF-Expertin verfolgen und im Fernsehen Einblicke in Emotionen und das Mannschaftsleben geben.

Nach einer Knieverletzung kann sie nicht als Spielerin an der Frauen-WM in Australien und Neuseeland teilnehmen, doch Fans der deutschen Frauen-Fußballnationalmannschaft müssen nun doch nicht gänzlich auf Giulia Gwinn (24) verzichten: Die Profi-Fußballerin wird als Expertin für das ZDF im Einsatz sein und die Spiele ihrer Mannschaftskolleginnen analysieren. Das gab der Mainzer Sender in einer Pressemitteilung bekannt. Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher werden sie demnach im "ZDF-Morgenmagazin" sowie im "ZDF-Mittagsmagazin" zu Gesicht bekommen.

Für das erste WM-Spiel des deutschen Teams wird Gwinn zudem im WM-Studio bei Sven Voss (47) und ZDF-Expertin Kathrin Lehmann (43) sein. Die deutsche Mannschaft spielt am 24. Juli 2023 um 10:30 Uhr gegen Marokko. Zudem werde Gwinn auch in den Social-Media-Kanälen des ZDFs "ihre Begeisterung für Frauenfußball" einbringen, so ZDF-Sportchef Yorck Polus (52).

Als "verlängerter Arm" ihres Teams im Studio

Giulia Gwinn selbst hofft, dass sie durch ihre neue Aufgabe eine Bereicherung für alle interessierten Fußballfans in Deutschland sein könne. "Ohne Frage: Ich wäre liebend gerne selbst als Spielerin mit in Australien und Neuseeland und hätte meinen Teil für eine hoffentlich erfolgreiche WM beitragen wollen", erklärte sie in einem Statement. Da dies aus bekannten Gründen nicht möglich sei, freue sie sich auf die andere spannende Funktion. "Ich verstehe mich in meiner neuen Rolle vor allem als verlängerter Arm der deutschen Nationalmannschaft." Sie wolle Emotionen einordnen und Einblicke ins Mannschaftsleben geben.