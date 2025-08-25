Jetzt auch Stefanie Reinsperger: Dortmund-"Tatort" weiter im Umbruch

Es kehrt einfach keine Ruhe ein im Dortmunder "Tatort"-Team um Jörg Hartmann alias Peter Faber: Jetzt verlässt nach einer Reihe von Weggängen auch seine Kollegin Stefanie Reinsperger den Sonntagskrimi.

Die Abschiedswelle beim Dortmunder "Tatort" reißt nicht ab: Nach Stefan Konarske (45), Aylin Tezel (41), Anna Schudt (51) und Rick Okon (36) verlässt nun auch Stefanie Reinsperger (37) das Ermittlerteam. Die Schauspielerin, die seit 2021 die Kriminalhauptkommissarin Rosa Herzog verkörpert, steigt freiwillig aus der ARD-Krimireihe aus. Damit bleibt es um Peter Faber alias Jörg Hartmann (56) weiter turbulent.

Fluktuation in Dortmund

Seit dem Start 2012 gleicht die Dortmunder Mordkommission einem Durchlauferhitzer für Schauspieltalente - keiner scheint es sonderlich lange dort auszuhalten. Im Zentrum steht von Beginn an einzig und allein Peter Faber - rund um den von einem Schicksalsschlag geprägten Hauptermittler formiert sich das Team ständig neu. Angesichts zahlreicher Personalwechsel und diverser Nebenhandlungen fällt es nicht leicht, den Überblick zu behalten.

Bis 2022 spielte an Fabers beziehungsweise Hartmanns Seite seine bisher engste und wichtigste Kollegin Anna Schudt als Martina Bönisch. Sie entwickelte sich später auch zu seiner Partnerin, starb aber 2022 völlig überraschend und ohne vorherige Ankündigung über ihr Serien-Aus im Dienst. "Ich finde, dass es nach den 22 intensiven Einsätzen der toughen Kommissarin mit all ihren Stärken und Schwächen nun an der Zeit ist, Lebewohl zu sagen. Für mich entsteht damit Raum für Neues, auf das ich mich sehr freue", begründete Schudt damals.

Von Anfang an dabei waren auch die jungen Ermittler Nora Dalay (Aylin Tezel) und Daniel Kossik (Stefan Konarske). Doch auch das war nicht von Dauer: Konarske stieg 2018 aus, um sich in seiner Wahlheimat Paris verstärkt in Theater- und Filmprojekten zu engagieren. Inzwischen taucht er wieder unregelmäßig in seiner Rolle Daniel Kossik auf. Tezel verließ das Team zwei Jahre später.

Zwischenspiel mit Rick Okon

Ab 2018 folgte Rick Okon auf Stefan Konarske. Er brachte als Kommissar Jan Pawlak mit familiären Problemen und einer belastenden Vergangenheit wieder neue Nebengeschichten und emotionale Tiefe in die Fälle. Doch auch sein Engagement war zeitlich begrenzt: 2024 verabschiedete er sich in der Folge "Cash", um mit seiner Tochter unterzutauchen. Auch er betonte bei seinem Abschied, wie sehr ihm die Rolle ans Herz gewachsen sei, doch auch für ihn war es Zeit für "neue Wege".

Durch Schudts und Okons Weggang rückte Stefanie Reinsperger als Rosa Herzog in den Mittelpunkt. Mit der Kommissarin, die seit 2021 im Team ist, gelang zunächst eine gewisse Stabilisierung. Durch ihre analytische, ruhige Art entwickelte sie sich schnell zu Fabers wichtigster Partnerin - bis auch sie ihn nun wieder verlässt.

Neue Figuren seit diesem Jahr

Tatsächlich hätte man die erneute personelle Veränderung aber auch irgendwie erahnen können: Seit Frühjahr 2025 ist Alessija Lause (45) neu in Dortmund. Ihre Figur Ira Klasnić, die die Leitung der Mordkommission übernommen hat, sorgt mit ihrem direkten Führungsstil wieder einmal für Spannungen mit Faber.

Ebenfalls neu eingeführt wurde Otto Pösken (Malick Bauer). Der engagierte Streifenpolizist ist bislang kein festes Teammitglied, das könnte sich durch den Weggang jetzt aber ändern. Umso spannender wird dieser Aspekt, weil sich zwischen ihm und der nun scheidenden Rosa Herzog gerade eine Liebesgeschichte anbahnt.

Letzter Auftritt 2026 geplant

Stefanie Reinsperger begründet ihren Abschied ebenfalls mit neuen beruflichen Projekten. "Rosa loszulassen fällt mir schwer, sie wird mir noch lange im Gedächtnis bleiben", äußerte sie sich gegenüber dem WDR. Sie werde sich jetzt wieder auf ihre Arbeit am Wiener Burgtheater fokussieren. Dort hatte sie mehrere Jahre lang gearbeitet, bevor sie für ihre "Tatort"-Rolle eine Pause einlegte. Bereits seit der Spielzeit 2024/25 ist sie wieder als festes Ensemblemitglied dabei.

Ein wenig bleibt Reinsperger den Fans aber noch erhalten: Ihr elfter und letzter Einsatz im Dortmunder "Tatort" mit dem Arbeitstitel "Schmerz" ist für Anfang 2026 vorgesehen. Wer künftig ihren Posten einnehmen wird - und wie lange -, ist noch nicht bekannt.