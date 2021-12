Japanische "Frozen"-Schauspielerin Sayaka Kanda ist gestorben

Die japanische "Frozen"-Schauspielerin, Anime-Star und Sängerin Sayaka Kanda ist gestorben. Sie wurde 35 Jahre alt.

Die japanische Künstlerin Sayaka Kanda (1986-2021) ist gestorben. Sie wurde 35 Jahre alt. Das Multitalent verkörperte Anna in der japanischen Synchronfassung von "Frozen", außerdem war sie als Anime-Star bekannt und als Sängerin. Zum Zeitpunkt ihres Todes trat sie in dem Musical "My Fair Lady" auf.

Todesnachricht auf Homepage bestätigt

, die alle vorherigen Inhalte durch die Todesnachricht ersetzt hat, ist die Schauspielerin am Samstag "plötzlich gestorben". In der Nachricht, die vom CEO von Robe Co., Kamaichi Mitsuhisa, verfasst wurde, heißt es außerdem, dass die Ermittlungen zu ihrem Tod noch nicht abgeschlossen sind.

Sie hinterlässt ihre Eltern und ihren Ex-Ehemann, den Schauspieler Mitsu Murata (44).