Jana Ina und Giovanni Zarrella trödeln bei "Bares für Rares"

Jana Ina und Giovanni Zarrella sind in der Abendausgabe von "Bares für Rares" am 25. August mit von der Partie. Das Promipaar bietet den Händlerinnen und Händlern ein besonderes Objekt an.

17. August 2021 - 13:01 Uhr | (tae/spot)

Jana Ina und Giovanni Zarrella veräußern ein besonderes Objekt bei "Bares für Rares". © ZDF/Sascha Baumann

Horst Lichter (59) bekommt in der Abendausgabe der ZDF-Trödelshow "Bares für Rares" am 25. August prominenten Besuch: Jana Ina (44) und Giovanni Zarrella (43) bieten ein besonderes Objekt an, das sie "einst gemeinsam erworben, jedoch kaum genutzt haben". Um welches Objekt es sich dabei handelt, hat das ZDF bisher nicht verraten. Während insbesondere Jana Ina Zarella das Stück veräußern will, ist sich ihr Ehemann offenbar noch nicht sicher, ob er sich davon trennen kann. Moderator Horst Lichter wird in der Show von sechs Händlerinnen und Händlern sowie fünf Expertinnen und Experten unterstützt. Das Händlerteam besteht aus Wolfgang Pauritsch (49), Susanne Steiger (38), Walter "Waldi" Lehnertz (54), Fabian Kahl (29), Dr. Elisabeth "Lisa" Nüdling (41) und Daniel Meyer (48). Als Experten sind Dr. Heide Rezepa-Zabel (56), Albert Maier (71), Sven Deutschmanek (45), Detlev Kümmel (53) und Colmar Schulte-Goltz (47) mit von der Partie. Der Sender verspricht ein Angebot von großen Schätzen und kleinen Kuriositäten wie etwa einen Oldtimer, einen Diamantring und eine Reliquie. Die "Bares für Rares"-Abendausgabe auf Schloss Johannisberg im Rheingau läuft am Mittwoch, 25. August, um 20:15 Uhr im ZDF.