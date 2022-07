Ist eine neue Staffel "Criminal Minds" in Planung?

Kehrt die beliebte Krimiserie "Criminal Minds" zurück? Offenbar ist eine neue Staffel in Planung, in der auch einige der Originalstars ihr Comeback feiern. Unter anderem Joe Mantegna ist angeblich dabei.

Joe Mantegna spielte in "Criminal Minds" von 2007 bis 2020 die Rolle des Senior Supervisory Special Agent David Rossi.

Vor zwei Jahren liefen die letzten Folgen der Krimiserie "Criminal Minds" beim Sender CBS. Es war das Ende einer Ära: Nach fast 15 Jahren wurde die Serie eingestellt. Nun gibt es gute Nachrichten für alle Fans: Offenbar ist eine neue Staffel in Planung, wie und berichten. Demnach soll der Streamingdienst Paramount+ eine Fortsetzung mit zehn Episoden beauftragt haben, bestätigt ist dies aber noch nicht.

Diese "Criminal Minds"-Stars kehren angeblich zurück

Joe Mantegna (74), der in der Serie jahrelang David Rossi verkörperte, ließ Fanherzen bereits am vergangenen Mittwoch (13. Juli) höherschlagen. Ein Foto zeigt ihn mit erhobenem Daumen an einem Drehset. "Ich mache heute nur eine kleine Inspektion für ein bevorstehendes Projekt", schrieb er. Dazu setzte er das Hashtag "#criminalminds".

Laut "TV Line" und "Deadline" soll er neben weiteren Stars in der neuen Staffel zurückkehren. Dazu gehören angeblich auch Adam Rodriguez (47), A.J. Cook (43), Aisha Tyler (51), Paget Brewster (53) und Kirsten Vangsness (50). Matthew Gray Gubler (42) und Daniel Henney (42) hingegen sollen nicht wieder mit von der Partie sein.

Im vergangenen Jahr schien Revival noch unwahrscheinlich

Im vergangenen Jahr hatte Schauspielerin Paget Brewster die Hoffnungen auf ein Revival der Serie noch zunichtegemacht. Auf die Frage eines Fans antwortete sie im Juli : "Leider glauben wir, dass es tot ist. Ich lasse es Sie wissen, wenn es Fortschritte gibt, aber es scheint unwahrscheinlich zu sein. Was sehr schade ist."

Tanya Giles, verantwortlich für die Programmgestaltung des Streamings bei Paramount Global, äußerte sich einige Monate später viel positiver. Sie erklärte im Februar : "Wir sind immer noch sehr stark in der Entwicklung von 'Criminal Minds'." Das Projekt sei "lebendig" und ihm gehe es "gut".

"Criminal Minds" endete 2020 mit der 15. Staffel und insgesamt 324 Folgen. Seitdem wünschen sich sowohl Fans als auch die Stars der Serie ein Comeback.