"Ironheart"-Finale enthüllt diesen Star als langersehnten MCU-Schurken

Das große Finale der ersten "Ironheart"-Staffel ließ viele Fans dank einer ganz bestimmten Figur frohlocken. Achtung, es folgen Spoiler zur letzten Folge!

Das Finale der ersten Staffel der Marvel-Serie "Ironheart" hat im wahrsten Sinne des Wortes eine teuflische Überraschung parat. So war darin ein aus den Comics bestens bekannter, extrem mächtiger und unter Fans durchaus beliebter Superschurke zu sehen. Achtung, wer die Abschlussfolge noch nicht gesehen hat, bekommt es mit massiven Spoilern zu tun!

Diese Figur taucht auf - gespielt von diesem Star

Als Protagonistin Riri Williams (Dominique Thorne, 27) gerade den Tag durch ihren Kampf mit Zeke Stane (Alden Ehrenreich, 35) und Co. gerettet zu haben scheint, macht sie Bekanntschaft mit einem mysteriösen Mann mit langen schwarzen Haaren und Bart. Das diabolische Grinsen täuscht nicht, wie er ihr sogleich kundtut: "Ich mag dich, Riri. Du darfst mich Mephisto nennen." Geht sie etwa einen verhängnisvollen Deal mit der Gestalt ein?

Gespielt wird die Figur von Sacha Baron Cohen (53), der seine Verwandlungsfähigkeiten bislang vor allem als Komiker unter Beweis gestellt hat. Ob als Möchtegern-Rapper Ali G., schwuler österreichischer Mode-Reporter Brüno oder natürlich als weltfremder Kasache Borat. Nun also schlüpft er in die Rolle des MCU-Leibhaftigen, der in den Marvel-Comics als unsterblicher Meister der Manipulation dargestellt wird.

Viele Fans spekulierten bereits seit mehreren Jahren, wann es der Dämon endlich ins MCU schaffen würde. Schon bei der Disney+-Serie "WandaVision" meinten einige Zuschauerinnen und Zuschauer, Hinweise dafür gefunden zu haben, dass in Wahrheit Mephisto hinter den Geschehnissen darin stecken könnte.

Was seine Ankunft bedeutet und ob Cohen einer der größeren Widersacher im MCU - und womöglich für die Avengers - werden könnte, ist derweil noch ein wohlgehütetes Geheimnis.

Darum geht es in "Ironheart"

Wer die Serie noch nicht gesehen, aber dennoch bis zu dieser Stelle gelesen hat: "Ironheart" erzählt die Origin-Geschichte der Helden-Persona von Erfinderin Riri, die unter anderem bereits in "Black Panther: Wakanda Forever" zu sehen war. In "Ironheart" strebt Riri danach, sich einen eigenen, an Superheld Iron Man erinnernden Kampfanzug zu basteln. Zugleich beginnt die junge Frau, für den undurchschaubaren, mit Superkräften ausgestatteten The Hood (Anthony Ramos, 33) und dessen Crew zu arbeiten. Denn Riri braucht für ihr Superheldin-Unterfangen vor allem eines: Geld.