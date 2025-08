In Omas Fußstapfen: Ben Stillers Tochter bei "And Just Like That..."

Ben Stillers Tochter Ella ist in der letzten Staffel von "And Just Like That..." zu sehen - und hat dabei eine ganz besondere Verbindung zur Serie. Schon ihre Großmutter spielte in "Sex and the City" mit.

Ella Stiller und ihre bereits verstorbene Großmutter Anne Meara sind beide Teil des "Sex and the City"-Universums.

Ella Stiller (23), die Tochter von Ben Stiller (59) und Christine Taylor (54), hat einen Gastauftritt in der HBO-Serie "And Just Like That..." - und tritt damit in die Fußstapfen ihrer verstorbenen Großmutter Anne Meara (1929-2015).

In der zehnten Episode der dritten Staffel, die den Titel "Better Than Sex" trägt, verkörpert Ella die Figur Mia. Die junge Frau ist überraschend schwanger von Brady Hobbes (Niall Cunningham). Brady ist der Sohn von Miranda (Cynthia Nixon) und Steve (David Eigenberg).

Familie Stiller bei "SATC"

Was Ellas Auftritt so besonders macht, ist die familiäre Verbindung zur ursprünglichen Serie. Ihre Großmutter Anne Meara, Ben Stillers Mutter, spielte in einigen Episoden des "And Just Like That..."-Vorgängers "Sex and the City" die Rolle von Mary Brady - Steve Bradys Mutter und Brady Hobbes' Großmutter. Anne Meara ist 2015 im Alter von 85 Jahren gestorben.

Ella Stiller schloss im vergangenen Jahr ihre Ausbildung an der renommierten Musik- und Schauspielschule Juilliard School in New York City ab. Aktuell ist sie auch in der Hauptrolle in der Off-Broadway-Show "Dilaria" zu sehen.

Das Ende einer Ära

Die dritte Staffel von "And Just Like That..." ist gleichzeitig die letzte, wie vor wenigen Tagen überraschend bekannt gegeben wurde. Die Kultserie "Sex and the City" rund um Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes, Charlotte York und Samantha Jones lief von 1998 bis 2004 bei HBO, 2021 startete mit "And Just Like That..." dann die Nachfolgerserie.

Sarah Jessica Parker (60) blieb als Carrie über die ganze Zeit das Herzstück der Serien. würdigte sie das Ende ihrer Rolle: "Carrie Bradshaw hat 27 Jahre lang meinen beruflichen Herzschlag dominiert. Ich glaube, ich habe sie von allen am meisten geliebt."