"In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte": Neue Folgen ab 28. August

Die Sommerferien sind in den ersten Bundesländern bereits beendet, und nach und nach kehren immer mehr TV-Sendungen aus der Sommerpause zurück. So auch "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" am 28. August im Ersten. Zudem starten bald die Dreharbeiten der nächsten Staffel.

"In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" läuft donnerstags ab 18:50 Uhr im Ersten. Hier mit Philipp Danne (v.l.), Linda Kummer, Jakob D'Aprile, Arne Kertész und Olivia Papoli-Barawati.

Am 26. Juni hatte sich die Vorabendserie "In aller Freundschaft- Die jungen Ärzte" in die Sommerpause verabschiedet. Nun dürfen sich die Fans auf neue Folgen freuen: Am 28. August zeigt das Erste wieder jeden Donnerstag ab 18:50 Uhr die Erlebnisse des jungen Teams am Erfurter Johannes-Thal-Klinikum. Und es gibt noch weitere gute Nachrichten von der erfolgreichen Reihe.

Denn für Nachschub wird schon bald gesorgt. Am 2. September werden die Dreharbeiten für die 12. Staffel beginnen, wie der Sender mitteilt.

Das passiert in der ersten Folge nach der Sommerpause

Nach der Sommerpause geht es aber erstmal mit Folge 425 "Ohnmächtig" am 28. August gleich spannend und emotional weiter. Dr. Elly Winter (Juliane Fisch) bricht während einer Operation unter starken Kopfschmerzen zusammen. Die Assistenzärztinnen Dr. Tamar Hummel (Linda Kummer) und Dr. Sofia Galura (Olivia Papoli-Barawati) müssen umgehend reagieren. Die Nachricht von dem Zusammenbruch verbreitet sich rasch im Krankenhaus und sorgt für große Bestürzung bei der gesamten Belegschaft. Alle sind besorgt. Nun muss das Team zusammenhalten, die Kollegin versorgen und gleichzeitig den Klinikbetrieb aufrechterhalten...

Erfolgreicher Ableger von "In aller Freundschaft"

Die Krankenhausserie wird seit Januar 2015 ausgestrahlt. Sie ist ein Ableger von "In aller Freundschaft", das seit 1998 läuft und die fiktive Sachsenklinik in Leipzig als Mittelpunkt hat.