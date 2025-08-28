"Immer wieder sonntags": Stefan Mross kommt zum Saisonfinale zurück

Stefan Mross meldet sich bei "Immer wieder sonntags" zurück. Nach einer kurzen Pause wird er am Sonntag das Saisonfinale moderieren.

Gute Nachrichten für die Fans der TV-Show "Immer wieder sonntags": Nachdem Stefan Mross (49) vergangene Woche aus familiären Gründen pausiert hat, wird er an diesem Sonntag wieder moderieren. Das gab der SWR nun bekannt. Als Gäste begrüßt er der Mitteilung zufolge unter anderem Beatrice Egli, Nicole, Inka Bause, Ronja Forcher, Julian David, Maximilian Arland, Markus Wolfahrt, Fantasy, ALINA und Pupo.

"Immer wieder sonntags" geht im Juni 2026 in eine neue Saison

Am 31. August (10 bis 12 Uhr im Ersten) gibt es dabei eine besondere Ausgabe der Musik- und Unterhaltungsshow: Es ist die letzte Live-Sendung in dieser Saison. Am 7. September folgt laut SWR ein Best of mit den Highlights der diesjährigen Sendungen. Die Show mit Stefan Mross geht dann auch im kommenden Jahr weiter. Die nächste "Immer wieder sonntags"-Saison wird dem Sender zufolge voraussichtlich im Juni 2026 beginnen.

Der SWR hatte in der vergangenen Woche bekannt gegeben, dass Stefan Mross bei "Immer wieder sonntags" pausiert. Hintergrund war der Tod von Mross' Mutter Stefanie, die im Alter von 85 Jahren in ihrer Heimat Oberbayern verstorben ist. Der Moderator hat sich "eine familiäre Auszeit" genommen, "um in schweren Stunden im Kreis seiner Liebsten" zu sein, hieß es vor der Ausgabe vom vergangenen Sonntag.

Als Ersatz für Stefan Mross hat seine Ex-Frau Stefanie Hertel (46) die Moderation der Sendung am Sonntag übernommen. Die beiden waren insgesamt 17 Jahre lang ein Paar, von 2006 bis 2012 verheiratet und haben eine gemeinsame Tochter.

Sendung läuft bereits seit 30 Jahren

Stefan Mross präsentiert die Show "Immer wieder sonntags" aus dem Europa-Park in Rust bereits seit 2005 und begrüßt in den Sommermonaten wechselnde Gäste aus der Schlagerszene. Die Sendung läuft seit 30 Jahren, ihre Premiere feierte die Unterhaltungssendung im Jahr 1995.