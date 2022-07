"Immer wieder sonntags" ohne Stefan Mross: Das war der Grund

Bernhard Brink und Uta Bresan haben am Sonntag die Moderatorin von "Immer wieder sonntags" übernommen. Stefan Mross fiel kurzfristig aus. Seine Ehefrau Anna-Carina Woitschack verriet nun den Grund.

Seit 2005 moderiert Stefan Mross (46) die Musikshow "Immer wieder sonntags" im Ersten. An diesem Sonntag (24. Juli) wurden die Fans jedoch überrascht: Denn nicht Mross führte durch die Sendung, sondern Bernhard Brink (70) und Uta Bresan (57) sprangen kurzfristig für ihn ein. Er sei krank, hieß es in der Show. Das neue Moderatorenduo habe 30 Minuten vor der Sendung erfahren, "dass wir gleich rausgehen und hier stehen", erklärte Brink.

Woran Stefan Mross erkrankt ist, war zunächst nicht klar. Seine Ehefrau Anna-Carina Woitschack (29) meldete sich mittlerweile jedoch . "Stefan geht's nicht gut", eröffnete sie den Fans. Ein "Magen-Darm-Infekt" habe Mross "kurzfristig einen Strich durch die Rechnung gemacht". Dies sei "in 17 Jahren noch nicht passiert". Weiter erzählte sie, dass der Infekt auch sie "vor einigen Tagen" erwischt habe, weswegen sie ebenfalls einen Auftritt absagen musste.

Fans sollen sich "keine Gedanken" um Stefan Mross machen

"Macht euch bitte keine Gedanken, es ist alles so weit in Ordnung", fügte Woitschack hinzu. "Ich hoffe, dass er nächste Woche wieder gesund und munter auf der Bühne steht." Außerdem bedankte sich die Sängerin bei Bernhard Brink und Uta Bresan: Die beiden hätten die Show "wirklich großartig" moderiert. "Liebe Uta, lieber Bernhard, vielen vielen Dank!", wandte sie sich direkt an das Duo.