Ikke Hüftgold will auch 2024 am ESC-Vorentscheid teilnehmen

In diesem Jahr hat es nicht geklappt mit dem Eurovision Song Contest, aber Ikke Hüftgold möchte sich offenbar nicht unterkriegen lassen. Er will 2024 wieder am ESC-Vorentscheid teilnehmen.

Ein Ikke Hüftgold (46) gibt offenbar nicht so schnell auf. Zwar darf der Partyschlager-Star nach seinem zweiten Platz beim ESC-Vorentscheid nicht für Deutschland zum Eurovision Song Contest fahren, doch schon bald möchte er mit den Vorbereitungen für einen neuen Anlauf starten.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Hüftgold war am 3. März mit "Eurovision Song Contest 2023 - Unser Lied für Liverpool", unter anderem im Ersten ausgestrahlt, angetreten. In der Show hatte sich die Band Lord Of The Lost mit "Blood & Glitter" durchgesetzt - und wird nun Deutschland im Mai bei dem Musikwettbewerb vertreten.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Ikke Hüftgold: "Schreiben jetzt schon wieder das nächste Lied"

"Nächste Woche setzen wir uns hin. Wir schreiben jetzt schon wieder das nächste Lied für nächstes Jahr", . Es sei "schon ein ordentliches Ergebnis" gewesen und außerdem sei er "national die Nummer eins. Ich war der einzige mit deutschem und mit gutem Text und das muss reichen."

Der Sänger konnte insbesondere beim Publikum punkten, wofür er sich auch bedankte. In : "Vielen, vielen Dank für euren geisteskranken Support!!!" Die Zuschauerinnen und Zuschauer hätten "mal wieder gezeigt, wie laut und stark der deutsche Partyschlager ist!"

Neben Spanien, Italien, Frankreich und Großbritannien steht Deutschland als einer der "Big Five" genauso wie das Gastgeberland Ukraine automatisch im Finale des ESC 2023 am 13. Mai. Dieses wird jedoch im englischen Liverpool ausgetragen, obwohl die ukrainische Band Kalush Orchestra 2022 gewonnen hatte. Aufgrund von Planungsunsicherheit und Sicherheitsbedenken wegen des Krieges in der Ukraine wurde das Musik-Event verlegt. Die beiden Halbfinals finden am 9. Mai und 11. Mai statt.