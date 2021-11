"I Still Have Faith In You": ABBA singen für den RTL-Spendenmarathon

Der RTL-Spendenmarathon erhält dieses Mal eine besondere musikalische Untermalung. Der Titelsong stammt von der Kultband ABBA, die gerade ihr großes Comeback feiert.

Der 26. RTL-Spendenmarathon am 18./19. November 2021 hält eine musikalische Überraschung bereit. Die Kultband ABBA, die am 5. November mit ihrem Album "Voyage" nach 40 Jahren ihr großes Comeback feiert, liefert den Titelsong für die Charity-Sendung. "I Still Have Faith In You" (zu Deutsch "Ich habe noch Vertrauen in Dich") passe "perfekt zum Spendenmarathon", heißt es in der Pressemitteilung des Senders. Schließlich gehe es der RTL-Stiftung "Wir helfen Kindern" genau darum - "Vertrauen und Hoffnung zu schenken".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

schwärmt ABBA-Sänger Björn Ulvaeus (76) von dem Charity-Projekt. Er selbst habe vier Kinder und acht Enkelkinder, das neunte sei unterwegs. "Ich hatte immer Vertrauen in sie alle. Ich habe sie ihren Weg selbst finden lassen, ihnen Fehler erlaubt und sie nie in eine bestimmte Richtung gedrängt." Kindern müsse man vor allem "Liebe" und "Freiheit" schenken und "an sie glauben", sagt Ulvaeus.

RTL-Spendenmarathon für 24 Stunden

RTL startet am 18. November um 18 Uhr zum 26. Mal den Spendenmarathon, bei dem 24 Stunden lang für Not leidende Kinder gespendet werden kann. Einmal pro Stunde wird live aus dem Spendenstudio gesendet.