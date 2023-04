"House of the Dragon": Drehstart für die zweite Staffel

Er ist ertönt, der Startschuss für die Dreharbeiten der zweiten Staffel von "House of the Dragon". Showrunner Ryan Condal schürt zudem weiter die Vorfreude.

"House of the Dragon" weiß dank seiner interessanten Figuren zu begeistern.

Einmal mehr wird die Fantasy-Welt Westeros und Umgebung derzeit zu neuem Leben erweckt: Wie unter anderem der Pay-TV-Sender Sky, der hierzulande die Ausstrahlungsrechte für "House of the Dragon" besitzt, mitgeteilt hat, befindet sich die zweite Staffel der HBO-Produktion inzwischen in der Mache. Der Startschuss für die Dreharbeiten sei demnach am 11. April in den britischen Leavesden Studios gefallen.

"Wir sind begeistert, dass wir wieder mit Mitgliedern unserer ursprünglichen Familie sowie neuen Talenten auf beiden Seiten der Kamera drehen werden", freut sich Ryan Condal. Er fungiert bei den neuen Folgen als neuer alleiniger Showrunner sowie weiterhin als Co-Schöpfer und ausführender Produzent. Für die von Kritikern gelobte erste Season hatte er sich den Job als Showrunner noch mit Miguel Sapochnik (48) geteilt.

Für die kommenden Episoden verspricht Condal mehr von dem, das die Serien aus dem "Game of Thrones"-Universum seit jeher auszeichnet: Hinterlistige Intrigen und epochale Schlachten: "Alle eure Lieblingscharaktere werden bald an den Ratstischen konspirieren, mit ihren Armeen marschieren und auf ihren Drachen in die Schlacht ziehen. Wir können es kaum erwarten, euch zu zeigen, was wir alles auf Lager haben."

Mehr Drachen, weniger Episoden?

Schon Anfang März hatte Condal die Vorfreude geschürt. Bei einem Screening-Event in Los Angeles versprach er, dass die zweite Staffel von "House of the Dragon" bei der Anzahl der Drachen noch einmal gehörig aufstocken werde. "Ihr werdet fünf neue Drachen treffen", . Schon in den ersten zehn Episoden von Staffel eins waren insgesamt neun der gewaltigen Kreaturen aufgetaucht.

Apropos Episodenzahl: Die werde laut der etwas knapper ausfallen. So werde diese nicht mehr aus zehn Episoden, sondern lediglich aus acht bestehen. Laut des Berichts sei zwar zunächst vorgesehen gewesen, dass auch die neue Staffel zehn Folgen umfasst. Im Laufe der Arbeiten an den Drehbüchern sei diese dann jedoch um zwei Episoden eingekürzt worden, wie ein Sprecher des produzierenden Senders HBO "Deadline" bestätigt haben soll. Mit einem Versuch, die Kosten für die aufwendige Serie zu drücken, habe dies angeblich nichts zu tun.

Obwohl also weniger Folgen gedreht werden müssen, fällt die Wartezeit wohl dennoch happig aus. Bestätigt wurde zwar noch kein offizieller Starttermin, es wird jedoch davon ausgegangen, dass Fans frühestens im Sommer 2024 die neuen Drachen in Aktion sehen werden.