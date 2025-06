"Hochzeit auf den zweiten Blick": Auch in diesen Shows wird geheiratet

Im Rahmen einer Datingshow heiraten? Das Konzept gibt es bereits einige Jahre und bringt immer mal wieder neue Formate hervor. Ein Überblick über Sendungen, in denen sich die Kandidatinnen und Kandidaten das Jawort geben.

Mit "Hochzeit auf den zweiten Blick" bringt Joyn eine sanftere Variante des Erfolgsformats "Hochzeit auf den ersten Blick" an den Start. Immer mittwochs werden ab 18. Juni Doppelfolgen veröffentlicht. Was die Sendung auszeichnet - und welche Dating-Heiratsformate es noch gibt.

"Hochzeit auf den zweiten Blick"

Der neue Ableger auf Joyn setzt auf ein vertrautes Konzept mit einem sanfteren Ansatz. Die aus dem Original bekannten Experten stellen aus dem Bewerberkreis Paare zusammen. Statt beim ersten Treffen direkt zu heiraten, verloben sich diese beim Spin-off erstmal. Anschließend können sie sich im "Couple House" auf Kreta besser kennen. Im großen Finale steht schließlich der Ringtausch an.

"Hochzeit auf den ersten Blick"

Schon seit 2014 läuft das Original bei Sat.1 mit einem aufsehenerregenden Konzept: Wildfremde Paare treffen direkt vor dem Traualtar zusammen. Erst nach der Hochzeit lernen sie sich in den Flitterwochen näher kennen und entscheiden dann nach sechs Wochen, ob sie verheiratet bleiben oder sich lieber wieder scheiden lassen wollen. Zusammengestellt werden die Paare auf Basis angeblich wissenschaftlicher Kriterien von Psychotherapeutin Dr. Sandra Köhldorfer, Paartherapeutin Beate Quinn und Matching-Experte Markus Ernst.

Ein Blick in die Sendungshistorie zeigt: Ein Großteil der Paare ist inzwischen wieder getrennt, doch bei einigen Paaren hat das TV-Experiment auch zum Glück geführt. Darunter Ramona und Stephan, die sich in der dritten Staffel 2016 kennenlernten. 2022 wurden die beiden Eltern eines Sohns. Aus der zehnten Staffel 2023 überdauerten gleich drei Paare: Marina und Kai, Marina und Robert sowie Alexandra und Heiko. Aus der jüngsten Staffel 2024 sind noch Michelle und Fabian zusammen. Die beiden wagen gerade den nächsten Beziehungsschritt und ziehen zusammen.

"Gestrandet... in den Flitterwochen"

Im April 2024 starteten Sat.1 und Joyn diese neue Datingshow. Zwölf Singles suchten die große Liebe und wurden von Experten gematcht. Nach dem Jawort mit einer unbekannten Person ging es direkt in die Flitterwochen auf einer einsamen Insel im Indischen Ozean.

"Love is Blind"

In der Netflixserie daten sich Männer und Frauen zunächst, ohne sich sehen zu können: Sie sitzen in einer Kabine, die durch eine Wand getrennt ist. Durch Gespräche kommen sie sich näher und müssen schließlich entscheiden, ob sie sich verloben wollen. Erst nach der Verlobung dürfen sich die Paare zum ersten Mal sehen.

Während einer anschließenden Reise und dem ersten gemeinsamen Wohnen lernen sie sich dann besser kennen. Und müssen am Ende der Show entscheiden, ob sie tatsächlich den Gang zum Altar wagen.

Die erste Staffel der US-Dating-Show startete im Februar 2020 auf Netflix und wurde bereits in vielen Ländern adaptiert. Am 3. Januar 2025 zog auch endlich eine deutsche Variante unter der Moderation von Steffi Brungs (36) und Chris Wackert (36) nach. Alina Rothbauer und Ilias Pappas fanden durch die Dreharbeiten der ersten Staffel "Love is Blind: Germany" zusammen, heirateten am Ende der Sendung und sind noch immer ein Paar.

Bereits Ende Januar bestätigte Netflix offiziell eine zweite Staffel von "Love is Blind: Germany". Laut eines Casting-Aufrufs wurden dafür Kandidatinnen und Kandidaten zwischen 23 und 45 Jahren gesucht. Die Dreharbeiten waren demnach für zwischen Mitte März und Mitte Mai 2025 geplant.

"In 90 Tagen zum Altar - Dating ohne Grenzen"

TLC startete 2014 die US-amerikanische Reihe "90 Day Fiancé". Die Show begleitet Paare, bei denen ein Partner im Ausland lebt und dank eines Dreimonatsvisums in die USA einreisen darf. 90 Tage haben die Paare nun Zeit, sich besser kennenzulernen und sich schließlich zu entscheiden, ob sie danach heiraten. Inzwischen gibt es zahlreiche Ableger von der Sendung - etwa "90 Day Fiancé: The Other Way", wo der amerikanische Partner in das Heimatland des anderen zieht.