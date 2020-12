"His Dark Materials": Zweite Staffel startet am 21. Dezember

Am 21. Dezember kommen die neuen Folgen von "His Dark Materials" ins deutsche TV. Die Serienadaption der Fantasy-Roman-Trilogie "Der Goldene Kompass" wartet wieder mit einigen bekannten Gesichtern auf.

In den neuen Folgen von "His Dark Materials" erlebt Lyra (Dafne Keen) ein magisches Abenteuer mit Will Parry (Amir Wilson).

Ab dem 21. Dezember kommen auch deutsche Fans endlich in den Genuss der zweiten Staffel von . Die sieben neuen Folgen der Fantasy-Serienadaption mit Dafne Keen (15, ), Ruth Wilson (38, "The Affair") und James McAvoy (41, ) in den Hauptrollen sind bei Sky Atlantic im Fernsehen sowie bei Sky Ticket und Sky Q auf Abruf zu sehen.

Die Koproduktion des US-amerikanischen Senders HBO und der britischen BBC One basiert auf der Buchreihe "His Dark Materials" des britischen Autors Philip Pullman (74), die in Deutschland ist. Neben den etablierten Stars Wilson und Miranda als Marisa Coulter und Lee Scoresby sowie Jungstar Keen als Lyra Belacqua ist auch Andrew Scott (44) Teil des Casts. Der irische Schauspieler hat bereits zahlreiche Preise gewonnen, unter anderem einen BAFTA Award als bester Nebendarsteller in der Serie "Sherlock", und ist durch seine Rolle als Pfarrer in der Serie einem breiteren Publikum bekannt geworden.

Was bisher geschah und wie es weitergeht

Die acht Folgen der ersten Staffel gaben die Handlung des ersten Buchs der Romanvorlage wieder, die bereits 2007 als mit Nicole Kidman (53, "Big Little Lies") und Daniel Craig (52, "Keine Zeit zu sterben") fürs Kino verfilmt wurde. Darin erfährt die in einer Parallelwelt lebende zwölfjährige Lyra während einer Reise mit der geheimnisvollen Mrs. Coulter von Experimenten, die an Kindern durchführt werden. Dank des wahrheitsfindenden goldenen Kompasses findet sie heraus, dass Coulter selbst dahintersteckt, und versucht mithilfe des Panzerbären Iorek und anderen neuen Freunden, die Kinder zu befreien.

In Staffel zwei geht es mit den Geschehnissen aus Buch Nummer zwei der Trilogie weiter. In "Das Magische Messer" trifft Lyra auf den Jungen Will Parry (Amir Wilson, 16), der auf der Suche nach seinem Vater ist. Nachdem Will in den Besitz einer magischen Klinge kommt, die ihm Portale zu anderen Welten eröffnet, sind ihm und Lyra neben bösen Geistern plötzlich noch einige andere finstere Gestalten auf den Fersen. Neben den altbekannten Darstellern und Neuzugang Amir Wilson ist auch Altstar Terence Stamp ("Wanted", "Smallville") mit einem Gastauftritt dabei.

Sky Atlantic zeigt die komplette erste Staffel als Serienmarathon

Ob und wann Vater und Sohn wieder vereint werden und welche Gefahren Lyra und Will drohen, erfahren die Zuschauer ab dem 21. Dezember immer montags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic. Die einzelnen Episoden können zudem über Sky Ticket und Sky Q abgerufen werden. Wer die erste Staffel von "His Dark Materials" verpasst hat, kann diese derzeit auf Abruf sehen oder am 20. Dezember ab 12:05 Uhr im Rahmen eines Serienmarathons mit allen Episoden.