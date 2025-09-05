"High Stakes": Die Poker-Serie lässt Welten aufeinander prallen

Eine Astronautin mit Kopftuch? Warum nicht, findet Ayla. Für ihren großen Traum vom Weltall setzt die gläubige Muslima in der neuen ZDFneo-Serie "High Stakes" am Pokertisch alles aufs Spiel.

Mit Kopftuch an den Pokertisch oder gar ins Weltall fliegen? Die neue ZDFneo-Serie "High Stakes" erzählt die Geschichte der Muslima Ayla, die unbedingt Astronautin werden will, die erste Frau mit Kopftuch im All. Für diesen Traum ist sie bereit, am Pokertisch alles aufs Spiel zu setzen. Nach der Premiere der ersten beiden Folgen auf dem Filmfest München startet die Miniserie nun in der ZDF-Mediathek.

Ayla will nach den Sternen greifen - darum geht's

Ayla (Via Jikeli, 28) kann es kaum glauben! Nachdem sie ihr Astrophysikstudium in Heidelberg abgeschlossen hat, ergattert sie einen der begehrten Praktikumsplätze bei der NASA. Doch für ihren sechsmonatigen Aufenthalt in den USA fehlt das Geld. 22.000 Euro braucht sie unter anderem für die Flüge und ihre Unterkunft in den Staaten. Ihre Eltern unterstützen ihren Traum nicht und sehen sie lieber in einem bodenständigen Job bei einer Versicherung. Mithilfe von Ex-Poker-Profi Vincent (Jannik Schümann, 33) will sie sich das Geld für ihr Praktikum am Pokertisch erspielen. Doch die Welt des Glücksspiels zieht sie mehr in ihren Bann, als sie es für möglich gehalten hätte.

Der muslimische Glaube, Astrophysik und Glücksspiel - "High Stakes" lässt Welten aufeinander prallen. Das schafft Raum für verschiedenste, spannende Konflikte, was den Reiz der sechsteiligen Serie ausmacht. In ihrem Grundgerüst erinnert die Serie am Anfang leicht an ein Sportdrama, in dem ein ehemaliger Profi dem Underdog zum Erfolg verhilft. Doch das ändert sich im weiteren Verlauf. Neue Elemente, wie etwa Aylas Glaube, geben dem Genre einen frischen Anstrich. Für Ayla ist Poker nur Mittel zum Zweck, bevor das Glücksspiel sie in eine Abwärtsspirale zieht. Spätestens die Beziehung zwischen Ayla und Vincent, der in eine Lehrerrolle schlüpft, bricht das klassische Schema auf. Entwickelt sich eine Freundschaft, gar Liebe oder ist es am Ende doch nur Kalkül? Die Serie selbst gleicht einem Pokerspiel, bei dem sich niemand in die Karten schauen lässt. Zuschauerinnen und Zuschauern kann es schwerfallen, zu erkennen, wer gerade blufft.

Talentierte Newcomerin und bekannte TV-Stars

Via Jikeli hat mit Ayla ihre nächste Serienrolle an Land gezogen. Im Mai feierte sie ihr Krimi-Debüt im "Tatort: Solange du atmest". Ihren ersten größeren Serien-Auftritt hatte sie 2023 in der deutschen Netflix-Miniserie "Schlafende Hunde". Außerdem war sie in "BOOM - Eine Band, 1000 Probleme" und in der ARD-Serie "Everyone is f*cking crazy" zu sehen und übernahm in der ZDF-Serie "Deadlines" eine wiederkehrende Rolle. Zuvor war sie vor allem dem Theater-Publikum bekannt.

Neben Jikeli ist Jannik Schümann in einer weiteren Hauptrolle zu sehen. Der vor allem als Kaiser Franz in der RTL-Serie "Sisi" bekannte Schauspieler verkörpert den ehemaligen Poker-Profi Vincent, der Ayla in die Welt des Glücksspiels einführt. Welches eigene Ziel er dabei verfolgt, bleibt zunächst ein Mysterium. Er hat eine dubiose Verbindung zu Cornel Prien, der im verrauchten Hinterzimmer einer Bar, in der Vincent als Geschäftsführer agiert, illegale Pokerrunden organisiert. Prien hat mit Darsteller Thomas Loibl (56) ebenfalls ein prominentes Gesicht und zeigt sich in "High Stakes" als Gegenspieler mit Pokerface.

Ab dem 5. September stehen alle sechs Folgen von "High Stakes" in der ZDF-Mediathek zum Abruf bereit, die TV-Ausstrahlung folgt ab dem 14. September immer sonntags in Doppelfolgen um 20:15 Uhr auf ZDFneo. Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet ein spannendes Charakterdrama mit einer originellen Protagonistin.