Heuert Nicolas Cage bei der fünften "True Detective"-Staffel an?

Angelt sich Nicolas Cage ein prestigeträchtige Serien-Hauptrolle? Der Star soll sich in vielversprechenden Gesprächen für die fünfte Staffel von "True Detective" befinden.

Zuletzt war Nicolas Cage der Serienkiller, nicht der Cop - das könnte sich für "True Detective" ändern.

Geht Nicolas Cage (61) bald auf Verbrecherjagd in und um New York City? Wie unter anderem , soll der Oscarpreisträger als Hauptdarsteller für die fünfte Staffel der HBO-Serie "True Detective" vorgesehen sein. Die Gespräche hierzu seien demnach bereits in vollem Gange, heißt es weiter. Auch zu seiner potenziellen Rolle sei schon etwas bekannt - sie höre auf den Namen Henry Logan und müsse ein Verbrechen an der Jamaica Bay lösen.

Bislang führten noch durch jede Staffel der Emmy-prämierten Anthologie-Serie namhafte Hollywood-Größen. In der Premierenstaffel waren das Matthew McConaughey (55) und Woody Harrelson (64), in Season zwei ermittelten Collin Farrell (49), Rachel McAdams (46) und Taylor Kitsch (44) - gefolgt von Mahershala Ali (51) und Stephen Dorff (52) in Staffel drei. Die bislang letzte Staffel mit dem Beinamen "Night Country" wartete derweil mit Jodie Foster (62) und Kali Reis (38) als Detective-Duo auf.

Zuletzt war Nicolas Cage das Monster, nicht der Cop

Wie schon die vorangegangene Staffel wird laut des Berichts auch die fünfte Season wieder von Issa Lopez als Showrunner umgesetzt. "Issa hat viel zu sagen, nicht unähnlich wie bei 'Night Country'", wird Francesca Ors, Leiterin für Dramaserien und Filme bei HBO, zitiert. "Es ist ein anderes Milieu, aber genauso kraftvoll." Die Dreharbeiten sind für Anfang 2026 vorgesehen, eine Veröffentlichung sei folglich erst im Jahr darauf realistisch.

Zuletzt sorgte Nicolas Cage, der 1996 für seine Rolle im Drama "Leaving Las Vegas" den Oscar als bester Hauptdarsteller erhielt, auf der genau anderen Seite des Gesetzes für Angst und Schrecken. Im psychologischen Horror-Thriller "Longlegs" von 2024 verkörperte er den titelgebenden Serienkiller und erhielt für seine eindringliche Darbietung des Scheusals viel Kritikerlob.