"Herr Glööckler sucht das Glück": Ist er bereit für eine neue Liebe?

"Wenn ich loslege, dann lege ich los", wirbt Harald Glööckler für seine neue Personality-Dokusoap "Herr Glööckler sucht das Glück". Der Designer lässt seine Fans an seinem neuen Leben nach der Trennung von Dieter Schroth teilhaben. Der 58-Jährige soll mittlerweile eine neue Liebe gefunden haben.

Harald Glööckler (58) hat doppelten Grund zur Freude. Der Designer scheint nicht nur eine neue Liebe an seiner Seite zu haben, er startet auch sein TV-Comeback. Ab 12. Juli gibt es seine neue Personality-Dokusoap "Herr Glööckler sucht das Glück" (mittwochs um 21:15 Uhr, RTLzwei) zu sehen. Wie der Münchner Sender vorab verspricht, zeigen die sechs Folgen den 58-Jährigen "so offen wie nie zuvor". Großes Thema wird vor allem die Trennung von Dieter Schroth (74) sein.

Nach 35 gemeinsamen Jahren beantragte der Designer im Februar die eingetragene Lebenspartnerschaft zu lösen. "Aus unserer Liebe wurde so erst eine Art Anhänglichkeit, weil der eine den anderen festhalten wollte. Zum Schluss wurden wir einander zur Gewohnheit, sodass unsere Beziehung in Wahrheit nur noch eine Wohngemeinschaft war", erklärte Glööckler seine Beweggründe .

Ist er wieder in festen Händen?

Erste Krisengerüchte machten bereits Anfang 2022, während Glööcklers Teilnahme am RTL-Dschungelcamp, die Runde. Nur wenig später kam es zur räumlichen Trennung. Der Designer bezog eine Zweitwohnung. "Wir haben zusammen, aber nicht miteinander gelebt", so Glööckler weiter. "Die Wahrheit ist auch, dass ich schon die letzten zehn Jahre in meiner Beziehung unglücklich war. (...)".

Mittlerweile soll der 58-Jährige einen neuen Mann an seiner Seite haben, Bilder zeigen ihn sehr vertraut mit dem 26-jährigen Nachwuchspolitiker Marc Lehmann. Die beiden sollen sich bereits vor sieben Jahren erstmals getroffen haben und seitdem in Kontakt geblieben sein. "Marc ist ein sehr, sehr wichtiger Mensch in meinem Leben. Wir pflegen eine sehr liebevolle Beziehung", zitiert die Zeitung Glööckler.

Die nächste Schönheitsoperation

Auch in Sachen Schönheitsoperationen legt der Designer nach und lässt sich bei einer Brust-Operation begleiten. "Er ist nie damit fertig, sich und sein Äußeres noch pompööser zu gestalten und weiter upzugraden", heißt es von RTLzwei dazu. Um seine Schönheitsoperationen hat Glööckler anders als viele seiner prominenten Kollegen nie ein Geheimnis gemacht. Fettabsaugung, Facelifitings, Unterspritzungen mit Botox oder Hyaluron sind nur einige der Beautyeingriffe, die Glööckler in all den Jahren unternommen hat.

Die Dokusoap gewährt auch Einblicke in Glööcklers neues Domizil. Die Fans dürfen sich auf eine glamouröse Einweihungsparty seiner neuen Luxusbehausung freuen. "Ich starte nicht ein bisschen neu. Ich starte nie nur ein bisschen! Wenn ich loslege, dann lege ich los!", fasst der Designer selbst die Inhalte seiner neuen Dokusoap zusammen.