"Helene Fischer Show": Ticketverkauf für die Aufzeichnung startet bald

"Die Helene Fischer Show" wird Anfang Dezember in Düsseldorf aufgezeichnet. Helene Fischer lädt zum "Happening" ein und verrät Details zu den Tickets.

"Die Helene Fischer Show" findet in diesem Jahr endlich wieder statt und die Künstlerin persönlich gibt nun weitere Details dazu bekannt. In einem Video, das veröffentlicht wurde, lädt sie zur Aufzeichnung der TV-Show ein. Die Narbe zwischen ihren Augen von ihrem Bühnenunfall ist dabei noch deutlich zu erkennen. Doch davon lässt sie sich die Laune nicht verderben, weder bei den Konzertauftritten, die sie wiederaufgenommen hat, noch bei diesem Einladungsvideo.

"Ihr Lieben, es gibt großartige News", sagt sie strahlend in die Kamera. Dann kommen ein paar Ausschnitte von ihren bisherigen Weihnachtsshow-Auftritten. "Endlich wird es sie wieder geben: 'Die Helene Fischer Show' in diesem Jahr. Ich freue mich wahnsinnig darauf", fährt sie fort. Danach folgt eine Einladung zur Aufzeichnung der TV-Show, die traditionell am ersten Weihnachtsfeiertag um 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird.

Details zur Aufzeichnung

Demnach wird die neue "Die Helene Fischer Show" an zwei Tagen im Dezember aufgezeichnet und die Sängerin, Akrobatin und Moderatorin hofft auf die Unterstützung der Fans. "Wir werden uns hoffentlich bei der Aufzeichnung der Show am 01. und 02. Dezember 2023 in der Messehalle in Düsseldorf sehen", heißt es in dem Post. Die Tickets gibt es ab "06. September exklusiv bei Ticketmaster Deutschland".

"Wir haben einiges zu feiern, würde ich sagen. Also auf ein schönes Weihnachtsfest mit Euch - auf ein schönes Happening miteinander. Ich hoffe, wir sehen uns in Düsseldorf. Alles Liebe", schließt Helene Fischer ihren fröhlichen Post.

Pandemie-bedingt war "Die Helene Fischer Show" zuletzt 2019 ausgestrahlt worden. 2011 flimmerte sie zum ersten Mal über die Bildschirme, damals allerdings noch im Ersten.