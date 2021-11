Helene Fischer, Poldi, "The Masked Singer" - Wer ist der Quoten-Star?

Helene Fischer, Lukas Podolski oder "The Masked Singer"? Bei der Einschaltquote hatte tatsächlich ein anderes Format die Nase vorn.

Die schwangere Helene Fischer performte am Samstag in der TV-Show "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" im Ersten.

Die Zuschauer hatten am Samstag (20.11.) zur Primetime die Qual der Wahl. Doch in Sachen Quote mussten sich der schwangere Schlagerstar Helene Fischer (37) in der TV-Show "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" (das Erste), die nach dem Fußballprofi benannte Wissensshow "Bin ich schlauer als Lukas Podolski?" (RTL) und das "The Masked Singer"-Finale (ProSieben) einem ganz anderen Format geschlagen geben.

Ein Krimi hängt alle ab

Quotensieger ist das Ermittler-Trio Ludwig Schaller (Alexander Held, 63), Angelika Flierl (Bernadette Heerwagen, 44) und Harald Neuhauser (Marcus Mittermeier, 52), die in ihrem neuesten "München Mord"-Fall (seit 2014, ZDF) "Das Kamel und die Blume" nach einer Explosion mit Todesfolge in einer Schrebergarten-Siedlung ermittelten.

Bei dem liebenswert-schrulligen und unkonventionell arbeitenden Trio schalteten insgesamt 6,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Für "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" mit Helene Fischer konnten 5,63 Millionen Zuschauer ermittelt werden. Das Finale der Masken-Show sicherte sich 3,25 Millionen und bei "Bin ich schlauer als Lukas Podolski?" schalteten 1,06 Millionen ein.