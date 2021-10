"Hawkeye": Neuer Trailer verspricht Rückkehr einer vermissten Figur

Im ersten Trailer zur Marvel-Serie "Hawkeye" bei Disney+ fehlte sie noch auffällig, doch im neuen Clip ist die Frau des von Jeremy Renner gespielten Titelhelden immerhin kurz zu sehen.

Im ersten Trailer zu "Hawkeye" hat sie noch gefehlt, im neuen Clip zur Marvel-Serie ist sie nun doch aufgetaucht. Die Frau von Hawkeye alias Clint Burton ist also doch Teil der Serie, die am 24. November 2021 bei Disney+ startet.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Jeremy Renner (50) spielt wie in den "Avengers"-Filmen auch in "Hawkeye" den Bogenschützen mit dem bürgerlichen Namen Clint Burton. Doch von seiner Frau Laura, die in "Avengers: Age of Ultron" und "Avengers: Endgame" auftauchte, fehlte im ersten Trailer jede Spur. Auch der Name von Schauspielerin Linda Cardellini (46) fehlte bei den Ankündigungen des Casts. Dass die beiden gemeinsamen Kinder und der Familienhund Lucky zu sehen sein werden, war hingegen bekannt.

Kurzauftritt in neuem Trailer

Im neuen Trailer zur fünften MCU-Serie bei Disney+ taucht Laura Burton nun aber auf, allerdings nur kurz. Wie groß ihr Part ausfallen wird, darüber ist trotz ihrer Präsenz im Trailer noch nichts gesagt.

In der Serie plagen Clint "Hawkeye" Burton auch ganz weltliche Probleme. Da er mit einem nachlassenden Gehör zu kämpfen hat, wird er Pfeil und Bogen an die junge Kate Bishop weiterreichen. Die neue Figur, die bisher nur in den Comics "Young Avengers" erschien, wird von Hailee Steinfeld (24) verkörpert.

Hier ist der :

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert