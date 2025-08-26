Hauptstadt-"Tatort": Corinna Harfouch ermittelt 2026 ein letztes Mal

In wenigen Monaten wird sich Corinna Harfouch vom Berliner "Tatort" verabschieden. Im Frühjahr 2026 soll sie ein letztes Mal als Susanne Bonard zu sehen sein.

Nach dem Aus von Meret Becker (56) als Kriminalhauptkommissarin Nina Rubin hat Corinna Harfouch (70) übernommen und als Susanne Bonard an Robert Karows (Mark Waschke, 53) Seite ermittelt. Rund drei Jahre nach ihrem ersten ausgestrahlten Einsatz im Hauptstadt-"Tatort" wird aber Schluss sein. Nach nur fünf Fällen wird Harfouch das Berliner Team verlassen, bestätigt .

Längere "Tatort"-Verbrecherjagd fände Harfouch absurd

Dass Harfouch in der Rolle von Kriminalhauptkommissarin Bonnard nicht allzu lange auftreten wird, hatte sie 2024 bereits erzählt. "Ich wohne ja auf dem Dorf bei Berlin. Da muss ich zum Arbeiten nicht so weit wegfahren. Mit zunehmendem Alter bekomme ich nämlich immer mehr Heimweh. Und will in meinem eigenen Bett schlafen", sagte sie zu dem Engagement. "Außerdem drehe ich nur sechs Folgen und dann höre ich wieder auf. Es wäre ja auch absurd, wenn ich mit 75 immer noch 'Tatort'-Kommissarin wäre und im Rollstuhl die Verbrecher jage."



Zum Bonard-Einstieg gab es im Jahr 2023 bereits mit "Nichts als die Wahrheit" eine "Tatort"-Doppelfolge zu sehen. Zwei weitere Episoden mit dem Team Bonard und Karow wurden 2024 und Anfang 2025 ausgestrahlt. Im Herbst 2025 soll laut "hoerzu.de" mit dem "Tatort: Erika Mustermann" der vorletzte Fall der beiden gezeigt werden, im Frühjahr 2026 dann Harfouchs Abschied mit "Tatort: Gefahrengebiet".

Noch kein Nachfolger gefunden

Beim RBB hat man bereits einen groben Plan, wie es weitergehen soll, eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger für Harfouch ist aber noch nicht offiziell gefunden. "Sobald es eine Entscheidung über die Nachfolge von Corinna Harfouch gibt, informieren wir darüber", sagte Herr der Seite. Momentan sei geplant, dass Waschke als Karow "einen Fall solo ermittelt - wie nach dem Ausstieg von Meret Becker. Danach geht es mit neuem Partner oder neuer Partnerin weiter."